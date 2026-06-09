ترامب يحذر نتنياهو من مخاطر توسيع الحرب مع إيران

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وجه تحذيرًا لرئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو من الانجرار نحو مواجهة أوسع مع إيران، معتبرًا أن أي تصعيد إضافي قد يضع إسرائيل في موقف صعب.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، أبلغ ترامب نتنياهو خلال اتصال هاتفي بضرورة التحلي بالحذر، محذرًا إياه من احتمال أن يجد نفسه في مواجهة إيران دون دعم واسع إذا تطورت الأحداث إلى حرب شاملة.

وفي السياق نفسه، أفادت القناة 13 (الإسرائيلية) بأن ترامب كان قد نصح نتنياهو قبل الهجوم الإسرائيلي على إيران بتنفيذ عملية محدودة وسريعة، تجنبًا لتحولها إلى نزاع طويل الأمد.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الإدارة الأمريكية كانت على علم بنية إسرائيل تنفيذ الهجوم، لكنها سعت إلى حصر نطاقه ومنع توسعه إلى صراع إقليمي واسع.

كما أجرى نتنياهو سلسلة من المشاورات مع مسؤولين أمريكيين بارزين، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث، تناولت طبيعة العملية العسكرية والأهداف المحتملة.

وفي المقابل، أشارت تقارير إسرائيلية إلى وجود تباينات داخل "الكابينت"، حيث طالب الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية، بينما أبدى نتنياهو تحفظًا خشية التداعيات السياسية والدبلوماسية.

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان نتنياهو وقف إطلاق النار مع إيران عقب محادثته الأخيرة مع ترامب.

وجاء ذلك بعد تصعيد متبادل شهدته المنطقة، إثر غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، أعقبها إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه الأراضي المحتلة، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات على مواقع داخل إيران.

كما أعلن مقر "خاتم الأنبياء" التابع للقوات المسلحة الإيرانية وقف عملياته العسكرية ضد إسرائيل، مؤكدًا أن القرار جاء بعد تنفيذ ما وصفه بـ"رد مؤلم".

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تداعيات الحرب التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في فبراير/شباط الماضي، قبل التوصل إلى هدنة مؤقتة في أبريل/نيسان.