إيران تعلن رفع القيود وعودة حركة الطيران بعد انتهاء التصعيد العسكري

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، مساء يوم الإثنين، رفع كافة القيود المفروضة على الرحلات الجوية وعودة حركة الملاحة في الأجواء الإيرانية إلى وضعها الطبيعي، وذلك في أعقاب صدور إشعارات رسمية بانتهاء جولة التصعيد العسكري المتبادل مع "إسرائيل".

وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، أبو ذر قربان شيرودي، إنه بناءً على الإعلانات الصادرة عن الجهات العسكرية والدفاعية المعنية بانتهاء العمليات العسكرية، وإتمام التنسيقات اللازمة، تم إلغاء القيود المؤقتة التي فُرضت على الطيران.

وأكد أن الأنشطة والرحلات الجوية الداخلية والدولية بدأت بالعودة تدريجياً إلى مساراتها وجداولها الطبيعية والمحددة مسبقاً وفقاً للإشعارات الملاحية (NOTAMs).

وكانت السلطات الإيرانية قد قررت في وقت سابق من اليوم تعليق وإلغاء جميع الرحلات الجوية في المطارات الإيرانية كإجراء احترازي لتأمين السلامة الجوية وسط أجواء الترقب الميداني.

وجاء قرار تعليق الطيران الإقليمي وإعادة فتحه بعد ساعات من التصعيد الحربي المباشر الذي شهده اليوم الإثنين، حيث شنت إيران هجوماً واسع النطاق أطلقت خلاله رشقات من الصواريخ البالستية باتجاه أهداف إسرائيلية، رداً على الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وعقب موجة القصف المتبادل، أعلن الجانبان عن توقف الهجمات العسكرية بوساطة أمريكية.