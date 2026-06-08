حماس تدعو السلطة لتفعيل دور سفاراتها في دعم غزة وفضح الحصار

دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، اليوم الاثنين، قيادة السلطة الفلسطينية إلى توجيه سفرائها في مختلف دول العالم لتفعيل دور السفارات الفلسطينية، ومنح الأولوية لفضح ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان وحصار مستمر، والعمل على إبراز معاناة سكانه أمام المجتمع الدولي.

وأعرب قاسم، في تصريح صحفي، عن استغرابه مما وصفه بمواقف بعض السفراء الفلسطينيين، متهماً إياهم بالتحريض على قطاع غزة وسكانه، والسعي إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، والتفاخر بهذه الممارسات.

وأكد أن المسؤولية الوطنية والدبلوماسية تقتضي من ممثلي فلسطين في الخارج نقل معاناة أهالي غزة إلى المحافل الدولية والإقليمية، وتكثيف الجهود لحشد الدعم السياسي والإنساني والإغاثي للقطاع، إلى جانب إسناد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجودهم في مواجهة سياسات ومخططات الاحتلال.