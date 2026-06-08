طهران تعلن وقف عملياتها العسكرية وتحذر من رد أشد في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية

أعلن مقر «خاتم الأنبياء» في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقف عمليات القوات المسلحة الإيرانية، عقب تنفيذ ما وصفه بـ«رد مؤلم» على إسرائيل، وذلك على خلفية الهجمات التي استهدفت جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المقر، في بيان، إن القوات المسلحة الإيرانية نفذت ردها العسكري دعماً للشعب اللبناني، معتبراً أن الهجمات الإسرائيلية جرت «بدعم من الولايات المتحدة».

وأضاف البيان أن «الكيان الصهيوني وحماته يجب أن يكونوا قد استخلصوا العبرة من هذا الرد»، مشيراً إلى أن القرار الحالي يقضي بوقف العمليات العسكرية.

وفي الوقت ذاته، حذرت إيران من أن أي استمرار للهجمات أو ما وصفته بـ«الاعتداءات والشرور»، بما في ذلك في جنوب لبنان، سيقابل بـ«إجراءات أكثر شدة وقوة من ذي قبل».

ويأتي البيان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتبادل التهديدات بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.