عشرات القتلى والجرحى بزلزال في الفلبين وتحذير من تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات الساحل الجنوبي للفلبين، الاثنين، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 100، في حين أصدر مركز إنذار إقليمي تحذيرا من موجات تسونامي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب على عمق 35 كيلومترا قبالة جزيرة مينداناو.

وقال المتحدث باسم مكتب الدفاع المدني دييغو ماريانو إن 12 شخصا لقوا حتفهم في منطقة سوكسارغن بجزيرة ميندناو، مضيفا أن 129 شخصا أصيبوا بجروح في المنطقة، كما لقي 3 أشخاص مصرعهم في إقليم دافاو أوكسيدنتال.

وأفاد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادي -في بيان- بأنه من المحتمل حدوث موجات تسونامي "خلال الساعات الثلاث المقبلة"، على طول سواحل الفلبين وإندونيسيا وبالاو وتايوان وبابوا غينيا الجديدة.

وحسب مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادي، فإنه من المحتمل أن تصل الأمواج إلى ارتفاع يتراوح بين متر و3 أمتار فوق مستوى المد والجزر على سواحل الفلبين، ومن 0.3 إلى متر على سواحل إندونيسيا وماليزيا.

كما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تسونامي على ساحلها المطل على المحيط الهادي، من جزر أوكيناوا الشمالية إلى شرق طوكيو.

وقالت الوكالة "يجب على من في البحر الخروج من المياه فورا والابتعاد عن الشاطئ. ستبقى التيارات قوية، لذلك يرجى عدم دخول البحر أو الاقتراب منه حتى يُرفع التحذير".

وتتعرض الفلبين -وهي إحدى أكثر دول العالم عرضة للكوارث- في كثير من الأحيان للزلازل والثورانات البركانية بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادي، وهو قوس من الصدوع الزلزالية حول المحيط، كما يتعرض الأرخبيل لنحو 20 إعصارا وعاصفة استوائية كل عام.