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انفوجرافيك
خلال حرب غزة.
انفوجرافيك:
تحقيق يكشف : 51 دولة وإقليماً واصلت تزويد إسرائيل بالسلاح
08 يونيو 2026 . الساعة: 10:37 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.news/p/312383
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