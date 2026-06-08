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خلال حرب غزة.

انفوجرافيك: تحقيق يكشف : 51 دولة وإقليماً واصلت تزويد إسرائيل بالسلاح

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رابط مختصر
https://alresalah.news/p/312383

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