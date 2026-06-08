تصعيد متبادل.. إيران تطلق دفعة صاروخية جديدة والاحتلال يواصل هجماته على أراضيها

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، رصد دفعة جديدة من الصواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي المحتلة، في أحدث جولات التصعيد المتبادل بين الجانبين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صواريخ وشظايا في مناطق غربي القدس المحتلة ومدينة بئر السبع، فيما سُمعت أصوات انفجارات في منطقة القدس وشمال البحر الميت، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة بينها "تل أبيب".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن نحو عشرة صواريخ أُطلقت من إيران، مشيرة إلى تضرر عدد من المباني في مستوطنة "إيتمار" شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية.

من جانبها، أعلنت وكالة "مهر" الإيرانية إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية ومراكز وصفها بـ"المهمة" في قاعدتي "نيفاتيم" و"تل نوف" الجويتين.

وأوضح الحرس الثوري أن الهجوم يأتي ردًا على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية ورادارية داخل إيران، مؤكدًا جاهزية قواته لتنفيذ عمليات إضافية وفق ما وصفه بـ"مختلف سيناريوهات العدو".

وفي السياق ذاته، قال مستشار في وزارة الخارجية الإيرانية إن الهجمات الصاروخية جاءت ردًا على ما اعتبره "انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار".

وجاءت الضربات الإيرانية بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال تنفيذ هجمات استهدفت مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران، بينما تحدث التلفزيون الإيراني عن وقوع انفجارات في عدة مدن، بينها العاصمة طهران ومحافظة أصفهان.

كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بسماع دوي انفجارين على الأقل في طهران، إلى جانب ثلاثة انفجارات في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وفي تطور آخر، نقلت وكالة "ميزان" الإيرانية عن مسؤول أمني في محافظة خوزستان أن شركة كارون للبتروكيماويات في مدينة ماهشهر تعرضت لهجوم جوي ألحق أضرارًا بجزء من منشآتها.

ويأتي هذا التصعيد بعد تهديدات إيرانية بالرد على غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى، وسط تحذيرات متبادلة من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.