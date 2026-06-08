طهران تدخل معادلة الرد المباشر وتعيد رسم خطوط الحرب!

تشهد المنطقة واحدة من أكثر موجات التصعيد خطورة، مع انتقال المواجهة من حدود الاشتباك التقليدي إلى قصف إيران عمق الاحتلال، وذلك ردًا على استهداف (إسرائيل) الضاحية اللبنانية.

وتشير قراءات محللين سياسيين إلى أن ما يجري لا يمكن التعامل معه كجولة رد محدودة، بل كتحول نوعي في طبيعة الحرب الإقليمية، حيث تتداخل جبهات لبنان وفلسطين وإيران في معادلة واحدة مفتوحة على احتمالات تصعيد أوسع.

في تطور ميداني لافت، نفذت إيران هجمات صاروخية استهدفت مناطق في "تل أبيب" وحيفا شمال ووسط فلسطين المحتلة، في رد مباشر على الغارة (الإسرائيلية) التي طالت مبنى سكنياً في منطقة "تحويطة الغدير" بالضاحية الجنوبية لبيروت.

انفجار إقليمي

ويرى المحلل السياسي د. علاء أبو عامر أن هذا التطور يمثل "تحولاً دراماتيكياً خطيراً" يضع المنطقة على حافة انفجار إقليمي غير مسبوق، مشيراً إلى أن إيران انتقلت من التهديدات السياسية إلى الفعل العسكري المباشر، بما يعيد صياغة قواعد الاشتباك في الإقليم.

ويضيف أبو عامر أن هذا الرد لم يكن معزولاً عن السياق السياسي، بل جاء ضمن معادلة ردع واضحة، خصوصاً في ظل استمرار الاستهداف الإسرائيلي للبنان، ما جعل الضربة الإيرانية مرتبطة بشكل مباشر بساحة الضاحية الجنوبية.

ويشير أبو عامر إلى أن التصعيد الحالي سبقه تحذير صريح من مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، الذي دعا سكان مستوطنات الشمال إلى الإخلاء الفوري في حال استهداف بيروت، وهو ما اعتُبر مؤشراً مبكراً على انتقال طهران إلى مرحلة الرد المباشر.

هذا التحذير، لم يكن مجرد رسالة سياسية، بل إنذار عملياتي عكس مستوى الجاهزية الإيرانية للرد، وهو ما تجسد لاحقاً في إطلاق الصواريخ التي دفعت منظومات الدفاع الإسرائيلي إلى حالة استنفار واسعة في حيفا ومناطق أخرى.

توسيع دائرة الاشتباك!

على وقع التطورات الميدانية، تصاعد الخطاب السياسي بشكل حاد بين طهران و"تل أبيب"، حيث اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن استمرار الدعم الأمريكي لـ(إسرائيل) يجعل المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة أهدافاً مشروعة، في إشارة إلى اتساع نطاق الردع الإيراني ليشمل أطرافاً إقليمية ودولية.

في المقابل، صعّد وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) "إيتمار بن غفير" لهجته، متوعداً برد "عنيف وقاسٍ" على إيران، ما يعكس انتقال المواجهة إلى مستوى سياسي أكثر حدة يوازي التصعيد العسكري على الأرض.

وفي هذا السياق، يطرح د. علاء أبو عامر سؤالاً محورياً حول المرحلة المقبلة: هل ما يجري مجرد جولة رد متبادل ضمن سقف محسوب، أم بداية لانفجار إقليمي واسع خرج عن السيطرة؟

ويخلص إلى أن الإجابة على هذا السؤال باتت مرهونة بقرار القيادة السياسية في تل أبيب وطهران، في ظل غياب أي مسار تهدئة فعّال.

تبادل في الرسائل!

فيما يرى محللون أن هذا التبادل في الرسائل يعكس تحوّل الصراع من مواجهة ثنائية إلى اشتباك إقليمي مفتوح على عدة جبهات، تتداخل فيه الحسابات العسكرية مع السياسية بشكل غير مسبوق.

كما ويحذر من أن هذا الانهيار يكشف هشاشة المسار الدبلوماسي، ويدفع نحو أحد مسارين: "إما تثبيت قواعد اشتباك جديدة أكثر عنفاً واستقراراً نسبياً، أو الانزلاق نحو مواجهة إقليمية مفتوحة يصعب احتواؤها".

وتجمع قراءات المحللين على أن المنطقة دخلت مرحلة "إعادة تشكيل قواعد الاشتباك"، حيث لم تعد المواجهة محصورة في جبهة واحدة، بل تحولت إلى شبكة صراعات مترابطة تمتد من لبنان إلى فلسطين وصولاً إلى إيران.

ومع استمرار التصعيد وغياب مسارات التهدئة الفاعلة، تبقى كل السيناريوهات مفتوحة على احتمالات توسع أكبر، في انتظار ما ستقرره العواصم الفاعلة في المرحلة المقبلة.