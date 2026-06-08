مقر خاتم الأنبياء يحدد خطوط إيران الحمراء بعد قصف "تل أبيب"

أكد مقر "خاتم الأنبياء" في إيران أن "الكيان الصهيوني تجاوز جميع الخطوط الحمراء" عبر هجماته الأخيرة على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، في إشارة إلى التصعيد العسكري المتبادل بين الجانبين.

وأضاف المقر في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، أن "على الكيان الصهيوني وقف فوري لاعتداءاته على الضاحية الجنوبية ومناطق جنوبي لبنان"، محذراً من تداعيات استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

وأوضح البيان أن طهران كانت قد أصدرت تحذيرات سابقة واضحة، مفادها أنه "في حال توسيع الجرائم في الضاحية الجنوبية لبيروت، فإن إيران ستستهدف أهدافاً داخل الأراضي المحتلة"، في إشارة إلى احتمال توسيع نطاق الردود الإيرانية خلال المرحلة المقبلة.