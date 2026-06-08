 مخاوف (إسرائيلية) من انفجار الوضع في الضفة وسط تحذيرات من تدهور أمني

تتصاعد في الأوساط الأمنية (الإسرائيلية) تحذيرات من احتمال انفجار واسع للأوضاع في الضفة الغربية، في أعقاب ما وُصف بـ"العملية المزدوجة"، وسط اتهامات داخلية للجيش (الإسرائيلي) بالتقصير في التعامل مع تطورات المشهد الميداني وتنامي قدرات الفصائل الفلسطينية.

ووفق تقارير لصحيفة "معاريف" نقلها مراسلو الشؤون الأمنية والعسكرية، فإن مستوطني الضفة الغربية والبلدات القريبة من “خط التماس” يعبّرون منذ أشهر عن مخاوف متزايدة من اتساع نطاق العمليات، في ظل ما يصفونه بانتشار تهريب الأسلحة والذخيرة، وصولًا إلى تصنيع بعض الوسائل القتالية داخل مناطق مختلفة من الضفة.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة العسكرية (الإسرائيلية) والأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الجيش و”الشاباك”، رصدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا في حجم الأسلحة المهربة إلى الضفة الغربية، إلى جانب معلومات عن محاولات تصنيع صواريخ داخل بعض المناطق، وهو ما تعتبره تل أبيب تطورًا نوعيًا في طبيعة التهديدات الميدانية.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن رئيس بلدية “كفار سابا” رافي ساعر تحذيره من أن العثور على صواريخ في منطقة طولكرم يمثل، وفق تعبيره، “إشارة خطيرة” على اتساع قدرات الفصائل الفلسطينية، معتبراً أن اقتراب هذا النوع من التسليح من حدود المدن الإسرائيلية قد يفرض واقعًا أمنيًا أكثر تعقيدًا في المرحلة المقبلة.

وبحسب التقرير، تصاعدت الدعوات داخل الأوساط الإسرائيلية إلى تحويل مناطق “خط التماس” إلى نطاق أمني مشدد، مع تعزيز البنية التحتية الأمنية، وتكثيف استخدام التقنيات المراقِبة، وإنشاء منظومات استجابة ميدانية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق بين الجيش والشرطة والسلطات المحلية، إضافة إلى توسيع نطاق التسليح المدني في المستوطنات.

كما أشار المراسلون إلى ما وصفوه بانتشار واسع لظاهرة تهريب الأسلحة في الضفة الغربية، معتبرين أنها تتم “بمستويات متقدمة وتحت أنظار المنظومة الأمنية”، في وقت تتحدث فيه الرواية الإسرائيلية عن صعوبات في كبح هذه العمليات، بسبب الإجراءات القضائية والإفراج السريع عن بعض الموقوفين.

وتحذر هذه التقديرات من أن استمرار ما تعتبره إسرائيل “فجوات أمنية” قد يقود إلى تدهور أمني أوسع، مع إعادة استحضار سيناريوهات مشابهة لأحداث كبرى سابقة، وسط إشارات إلى تحذيرات سابقة أطلقها مسؤولون إسرائيليون بشأن احتمالات انفجار الوضع في الضفة.

وفي المقابل، تستند هذه التقديرات أيضًا إلى مقارنات رقمية حول أعداد المسلحين في الضفة الغربية وتوسع البنية التنظيمية للأجهزة الفلسطينية، في إطار سردية أمنية إسرائيلية تعتبر أن المشهد الميداني يتجه نحو مزيد من التعقيد والتصعيد خلال المرحلة المقبلة.