شاهد: قصف عمق الاحـتلال بـ"الباليستي"

أعلنت إيران، مساء الأحد، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف مواقع (إسرائيلية)، مؤكدة أن العملية تحمل "طابعًا تحذيريًا"، فيما توعدت برد أشد وأكثر تدميرًا في حال أقدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على توسيع هجماتها أو الرد على الضربات الإيرانية.



وقال مستشار المرشد الإيراني الأعلى، محسن رضائي، في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن "الهجمات الإيرانية تحمل طابعًا تحذيريًا، وأي خطوات إسرائيلية جديدة ستقابل برد ساحق وأكثر إيلامًا"، مشددًا على أن طهران لن تتهاون مع أي تصعيد جديد من جانب الاحتلال.

وفي السياق ذاته، أكد قائد مقر "خاتم الأنبياء" العسكري أن إيران ستبدأ "هجمات مدمرة" ضد الاحتلال الإسرائيلي وداعميه إذا ردت تل أبيب على القصف الإيراني أو وسعت عملياتها العسكرية في لبنان، في إشارة إلى تصاعد حدة التوتر الإقليمي عقب الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت.



من جهته، أعلن حرس الثورة الإيراني أن صواريخ باليستية استهدفت قاعدة "رامات ديفيد" الجوية شمال فلسطين المحتلة، مؤكدًا أن القاعدة كانت منطلقًا للعمليات والاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان خلال الفترة الماضية.

وفي المقابل، أقرّ جيش الاحتلال برصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مواقع (إسرائيلية)، مدعيًا أن منظومات الدفاع الجوي عملت على اعتراضها. وقال في بيان إن "الدفاعات الجوية تعمل على التصدي للتهديدات القادمة من إيران"، داعيًا المستوطنين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.



وأفادت الجبهة الداخلية (الإسرائيلية) بدوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال فلسطين المحتلة عقب إطلاق الصواريخ الإيرانية، فيما ذكرت القناة 12 العبرية أن الإنذارات سُمعت في مدينة حيفا ومحيطها ومناطق أخرى بعد إطلاق أربعة صواريخ من الأراضي الإيرانية.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أعلنت بلدية حيفا فتح جميع الملاجئ العامة والغرف المحصنة أمام السكان، تحسبًا لأي تطورات ميدانية أو موجات قصف إضافية.

كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بتعليق حركة الطيران مؤقتًا في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، بسبب التهديدات الصاروخية وحالة الاستنفار الأمني التي أعقبت الهجوم الإيراني.

وفي تطور سياسي لافت، كشفت القناة 14 العبرية أن مسؤولين من الاحتلال والولايات المتحدة وعدد من دول الخليج يعقدون مشاورات عاجلة لبحث آليات الرد على إيران، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود فلسطين المحتلة ولبنان.