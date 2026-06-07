مباحثات القاهرة تتواصل.. الوفد الفلسطيني يبحث مع المخابرات المصرية ملفات التهدئة والمعابر

يواصل الوفد الفلسطيني مشاركته في جولة المفاوضات الجارية بالعاصمة المصرية القاهرة، عبر سلسلة لقاءات مكثفة مع الوسطاء المصريين، في إطار الجهود الرامية إلى دفع مسار التفاهمات القائمة ومعالجة القضايا العالقة.

ويعقد الوفد، اليوم، اجتماعات مع وزير المخابرات المصرية لبحث آخر المستجدات المتعلقة بملف التهدئة، ومتابعة الجهود المبذولة لتثبيت وقف التصعيد، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ التفاهمات المطروحة على طاولة المفاوضات.

وتتناول اللقاءات عدداً من الملفات الرئيسية، من بينها الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وفتح المعابر، وتسهيل تدفق المساعدات الإغاثية، فضلاً عن بحث الخطوات المطلوبة لاستكمال مراحل الاتفاق وتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذه.

وشدد الوفد الفلسطيني خلال مباحثاته على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كافة، واحترام البنود المتفق عليها، بما يسهم في وقف الانتهاكات المستمرة، وتخفيف معاناة السكان، وتحسين الظروف الإنسانية المتدهورة في القطاع.

وتأتي هذه التحركات في ظل مساعٍ مصرية متواصلة، بالتنسيق مع الوسطاء، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، والدفع نحو تحقيق تقدم في المفاوضات بما يفضي إلى تثبيت التهدئة ومعالجة الملفات الإنسانية والسياسية المطروحة.