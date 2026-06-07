من بدلة الزفاف إلى الكفن.. عرسان غزة الذين تحولت أفراحهم إلى جنازات



في الحروب، تُقصف البيوت وتُهدم الشوارع وتُحاصر المدن. لكن في غزة، لم تتوقف المأساة عند هذا الحد، بل امتدت إلى أكثر اللحظات إنسانية وحميمية في حياة الناس؛ لحظات الفرح نفسها. هناك، حيث يحاول الشباب انتزاع حقهم في الحب والزواج والحياة، كثيرًا ما تصل الصواريخ قبل العرسان إلى قاعات أفراحهم، وتتحول الزغاريد إلى بكاء، وفساتين الزفاف إلى أكفان.

كان مهند عثمان فروانة أحدث هؤلاء العرسان. في الليلة التي سبقت زفافه، كان كل شيء جاهزًا لاستقبال يومه المنتظر. البدلة معلقة، والورود جاهزة، والعائلة تستعد للاحتفال. لكن طائرة إسرائيلية استهدفت الخيمة التي يقيم فيها فوق ركام منزله المدمر في خان يونس. لم ينتظر الصاروخ حتى شروق الشمس. استشهد مهند قبل ساعات من موعد زفافه، وتحول الورد الذي أُعد لنثره في العرس إلى ورد نُثر على قبره.

وقبل مهند، كانت قصة مريم عبد السلام ديب وعبد الله إبراهيم أبو نحل قد هزت قلوب الفلسطينيين. لم يعش العروسان سوى يوم وليلة بعد زفافهما. وسط النزوح والحرب قررا المضي في حياتهما رغم كل شيء، لكن غارة إسرائيلية استهدفت مكان نزوحهما في رفح، فاستشهدا مع عدد من أفراد عائلة العريس، لتنتهي قصة زواج بدأت قبل ساعات فقط.

أما درويش العتال، فلم يمهله القدر إلا يومًا واحدًا بعد عقد قرانه. كان يتهيأ للانتقال إلى مرحلة جديدة من حياته، لكن الموت سبقه إليها. تحولت التهاني التي تلقاها إلى رسائل عزاء، وتحول حديث الناس عن موعد زفافه إلى حديث عن موعد جنازته.

وفي شمال قطاع غزة، لم يكن محمود أحمد الشوبكي أكثر حظًا. لم يعش مع عروسه سوى أربعٍ وعشرين ساعة تقريبًا بعد عقد قرانه، قبل أن يُستشهد في قصف إسرائيلي، لتبقى الحياة الزوجية التي انتظرها طويلًا مجرد يوم عابر في ذاكرة عائلته.

كما وثقت الحرب قصة الشاب أحمد المصري، الذي لم تكتمل فرحته بزواجه سوى لساعات قليلة. فبعد وقت قصير من إتمام زفافه، استشهد ليضاف اسمه إلى قائمة طويلة من العرسان الذين لم يتمكنوا من عيش الأيام الأولى من أحلامهم الجديدة.

وراء كل اسم من هذه الأسماء حكاية بيت كان يُفترض أن يُبنى، وأطفال كان يُفترض أن يولدوا، وصور زفاف كان يُفترض أن تُعلق على الجدران. لكن الحرب اختارت مسارًا آخر لتلك القصص، فاستبدلت بطاقات الدعوة بإعلانات النعي، واستبدلت ثياب الفرح بأكفان بيضاء.

في غزة، أصبحت قصص هؤلاء جزءًا من ذاكرة جماعية لمدينة تحاول أن تتمسك بالحياة بينما يلاحقها الموت في كل تفاصيلها. مدينة أصبح فيها الزواج فعل مقاومة، وأصبح مجرد التخطيط لمستقبل عائلي حلمًا مهددًا بالقصف في أي لحظة.

وربما تختصر هذه الأسماء حكاية جيل كامل من شباب غزة؛ جيل لم يكن يطلب أكثر من فرصة للحياة، لكن كثيرين منه وجدوا أنفسهم يُزفون إلى القبور قبل أن يُزفوا إلى عرائسهم، تاركين خلفهم وردًا ذبل قبل أوانه، وأحلامًا لم يُكتب لها أن تكتمل.