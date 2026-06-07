اكثر 10 مباريات شهدت أهداف في تاريخ كأس العالم

في بطولة اعتادت صناعة اللحظات الخالدة، تبقى الأهداف العملة الأكثر قيمة في ذاكرة كأس العالم. وبينما تُحسم معظم المباريات بفارق هدف أو هدفين، شهد تاريخ المونديال مواجهات خرجت عن كل الحسابات وتحولت إلى عروض هجومية استثنائية لا تزال حاضرة في سجلات اللعبة حتى اليوم.

ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 بمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، يعود الحديث مجددًا عن إمكانية مشاهدة نتائج كبيرة، خاصة مع اتساع الفوارق الفنية بين بعض المنتخبات المشاركة، ما يعيد إلى الواجهة أرقامًا تهديفية صمدت لعقود طويلة

وفيما يلي قائمة أكثر المباريات تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس العالم. .

9 أهداف .. خمس مباريات في أربع نسخ مختلفة

الأرجنتين 6-3 المكسيك (مونديال 1930)

شهدت النسخة الأولى من كأس العالم واحدة من أولى المباريات الغزيرة تهديفيًا، عندما تفوقت الأرجنتين على المكسيك بستة أهداف مقابل ثلاثة.

المجر 9-0 كوريا الجنوبية (مونديال 1954)

سحقت المجر نظيرتها كوريا الجنوبية بتسعة أهداف دون رد في واحدة من أكبر النتائج بتاريخ البطولة.

ألمانيا الغربية 7-2 تركيا (مونديال 1954)

فازت ألمانيا الغربية على تركيا بنتيجة 7-2 في المباراة الفاصلة المؤهلة للأدوار الإقصائية.

فرنسا 6-3 ألمانيا الغربية (مونديال 1958)

حسم المنتخب الفرنسي مباراة المركز الثالث أمام ألمانيا الغربية بنتيجة 6-3، بفضل تألق الهداف جوست فونتين.

يوغوسلافيا 9-0 زائير "جمهورية الكونغو الديمقراطية" (مونديال 1974)

حققت يوغوسلافيا انتصارًا تاريخيًا على زائير بتسعة أهداف نظيفة في دور المجموعات.

10 أهداف .. مواجهة فرنسية استثنائية

فرنسا 7-3 باراغواي (مونديال 1958)

سجل المنتخبان عشرة أهداف كاملة في واحدة من أكثر مباريات المونديال إثارة، وانتهت بفوز فرنسا بنتيجة 7-3، في البطولة التي شهدت الرقم القياسي التاريخي لجوست فونتين بتسجيله 13 هدفًا.

11 هدفًا .. ثلاث مباريات تتقاسم المركز الثاني

البرازيل 6-5 بولندا (مونديال 1938)

شهدت المباراة واحدة من أكثر المواجهات إثارة في تاريخ البطولة، بعدما حسمتها البرازيل بنتيجة 6-5 عقب صراع هجومي مفتوح.

المجر 8-3 ألمانيا الغربية (مونديال 1954)

قدمت المجر عرضًا هجوميًا استثنائيًا وأسقطت ألمانيا الغربية بثمانية أهداف مقابل ثلاثة في دور المجموعات.

المجر 10-1 السلفادور (مونديال 1982)

دخلت هذه المباراة التاريخ باعتبارها أكبر فوز من حيث عدد الأهداف التي سجلها منتخب واحد في مباراة واحدة بكأس العالم، بعدما اكتسحت المجر السلفادور بعشرة أهداف مقابل هدف.

12 هدفًا.. الرقم القياسي الذي صمد أكثر من 70 عامًا

النمسا 7-5 سويسرا (مونديال 1954)

تظل هذه المباراة الأعلى تهديفًا في تاريخ كأس العالم حتى اليوم، بعدما شهدت تسجيل 12 هدفًا كاملة في ربع نهائي مونديال 1954.

وأُطلق على المواجهة لاحقًا لقب “معركة لوزان”، إذ قلبت النمسا تأخرها المبكر إلى انتصار مثير بنتيجة 7-5، في لقاء لا يزال يحتفظ برقمه القياسي بعد أكثر من سبعة عقود.

ومع اقتراب مونديال 2026 بنظامه الجديد ومشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، يبقى السؤال مطروحًا: هل نشهد مباراة تكسر الرقم التاريخي الذي سجلته “معركة لوزان”، أم سيظل صامدًا في سجلات ككأس العالم لسنوات قادمة؟