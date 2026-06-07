بقيمة 2.5 مليار يورو .. أغلى 19 لاعبًا قيمة سوقية في كأس العالم 2026

لم تعد المنافسة على كأس العالم تُقاس فقط بما يحدث داخل المستطيل الأخضر، بل أصبحت تمتد إلى سوق كرة القدم العالمية، حيث تكشف القيم السوقية للاعبين حجم الرهانات المعلقة على أقدامهم قبل أكبر حدث كروي على وجه الأرض.

ومع اقتراب مونديال 2026، تتجه الأنظار نحو نخبة استثنائية من النجوم الذين تحولت أسماؤهم إلى أصول كروية تتجاوز قيمتها مليارات اليوروهات، في وقت تستعد فيه منتخباتهم لخوض سباق جديد نحو المجد العالمي.

ووفقاً لأحدث بيانات موقع “ترانسفير ماركت”، تضم قائمة اللاعبين المشاركين في كأس العالم 2026 تسعة عشر لاعباً تبلغ القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو أو أكثر، بقيمة إجمالية تتجاوز 2.5 مليار يورو، في مؤشر واضح على حجم المواهب التي ستزين النسخة الأكبر في تاريخ البطولة.

نادي الـ200 مليون يورو.. قمة الكرة العالمية

في قمة الترتيب يقف ثلاثة نجوم يتقاسمون لقب الأغلى في العالم بقيمة سوقية تبلغ 200 مليون يورو لكل منهم.

يتصدر المشهد الإسباني لامين يامال إلى جانب النرويجي إرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي، في ثلاثي يمثل حاضر ومستقبل كرة القدم العالمية.

فبينما يواصل مبابي وهالاند ترسيخ مكانتهما بين أبرز نجوم العصر الحديث، يواصل يامال صعوده المذهل ليصبح أصغر لاعب يصل إلى قمة التصنيف العالمي من حيث القيمة السوقية، في انعكاس مباشر لحجم التوقعات المعلقة عليه خلال السنوات المقبلة.

مطاردون من العيار الثقيل

خلف الثلاثي المتصدر مباشرة، تظهر مجموعة أخرى من النجوم بقيمة سوقية تبلغ 150 مليون يورو لكل لاعب.

وتضم القائمة البرازيلي فينيسيوس جونيور والإسباني بيدري والفرنسي مايكل أوليسيه، وهي أسماء تمثل الجيل الذي يطمح لانتزاع زعامة كرة القدم العالمية خلال العقد المقبل.

ويعكس وجود ثلاثة لاعبين من إسبانيا وفرنسا ضمن أعلى المراتب حجم التحول الذي تعيشه القوتان الأوروبيتان قبل عام واحد من انطلاق كأس العالم.

بيلينغهام يقود المطاردة

في المركز السابع يأتي الإنجليزي جود بيلينغهام بقيمة سوقية تبلغ 140 مليون يورو، ليقود مجموعة كبيرة من النجوم الذين تتجاوز قيمتهم 100 مليون يورو.

وتضم هذه النخبة أسماء بارزة مثل بوكايو ساكا وديكلان رايس وفيديريكو فالفيردي ومويزيس كايسيدو وفلوريان فيرتز وكول بالمر وفيتينيا وجواو نيفيز، وجميعهم يمثلون أعمدة أساسية في منتخبات مرشحة للذهاب بعيداً في البطولة.

ورغم الفارق المالي الذي يفصلهم عن القمة، فإن تأثيرهم داخل الملعب لا يقل أهمية عن الأسماء المتصدرة، خصوصاً أن العديد منهم سيكون حجر الأساس في طموحات منتخباته خلال الصيف المقبل.

نخبة الـ100 مليون

وتكتمل قائمة النخبة العالمية بأربعة لاعبين تبلغ القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو، وهم الألماني جمال موسيالا والسويدي ألكسندر إيزاك والفرنسي عثمان ديمبيلي والإسباني فيرمين لوبيز.

ورغم وجودهم في المراكز الأخيرة ضمن هذه القائمة الحصرية، فإنهم يبقون بين أكثر اللاعبين تأثيراً وقيمة في عالم كرة القدم، وقادرين على صناعة الفارق في أكبر المباريات وعلى أعلى المستويات.

المونديال الأغلى في التاريخ؟

ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تبدو البطولة مرشحة لتكون واحدة من أكثر النسخ ازدحاماً بالمواهب والقيمة الفنية في التاريخ.

فالأمر لا يتعلق فقط بأرقام سوق الانتقالات أو العقود الضخمة، بل بمجموعة من النجوم الذين ستُبنى عليهم أحلام جماهير بأكملها، وسيُنتظر منهم تحويل قيمتهم المالية الهائلة إلى إنجازات داخل الملعب.

وبين يامال ومبابي وهالاند وبيلينغهام وفينيسيوس، تستعد كرة القدم العالمية لمشاهدة جيل تبلغ قيمته مليارات اليوروهات، لكن الحكم الحقيقي سيبقى كما كان دائماً… ما يحدث عندما تنطلق صافرة البداية.

قائمة أغلى اللاعبين قيمة سوقية في كأس العالم