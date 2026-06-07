تحذيرات (إسرائيلية): تصاعد النفوذ التركي يهدد التوازن البحري

حذرت أوساط أمنية إسرائيلية من ما وصفته بتنامي النفوذ التركي في المنطقة، معتبرة أن التطورات السياسية والعسكرية في أنقرة قد تفرض تحديات استراتيجية متزايدة على (إسرائيل)، خصوصاً في المجال البحري.

ووفق تحليل نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن المؤسسة الأمنية (الإسرائيلية) تنظر إلى تركيا باعتبارها "دولة نقطة تحول"، قد تتجه علاقاتها مع (إسرائيل) نحو مزيد من التوتر في المستقبل.

وأشار التحليل إلى أن القيادة التركية الحالية، بما في ذلك الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان، تتبنى خطاباً سياسياً مناهضاً لـ (إسرائيل)، ويرتبط بتحالفات إقليمية تشمل قطر وحركة "حماس".

وأضاف أن هذا التشكيل الإقليمي يبرز كمحور صاعد في المنطقة، في وقت يواجه فيه المحور الإيراني ضغوطاً متزايدة، ما يعيد رسم موازين القوى في الشرق الأوسط.

وتوقف التقرير عند القدرات البحرية التركية، مشيراً إلى توسع الأسطول العسكري التركي مقارنة بالقدرات البحرية الإسرائيلية المحدودة نسبياً، ما يجعل البحر نقطة ضعف محتملة في أي صراع مستقبلي.

كما أشار إلى مشروع "الوطن الأزرق" التركي، والاتفاقات البحرية مع ليبيا، باعتبارها أدوات توسع نفوذ أنقرة في شرق المتوسط، وهو ما تعتبره (إسرائيل) تطوراً مقلقاً على صعيد أمن الملاحة والتجارة البحرية.

وحذر التقرير من أن استمرار هذا المسار قد يؤثر على المصالح الاستراتيجية (الإسرائيلية)، داعياً إلى وضع خطط طويلة الأمد لمواجهة السيناريوهات المحتملة في حال تدهور العلاقات مع تركيا أو تغيرات إقليمية أوسع في دول مثل مصر والسعودية.