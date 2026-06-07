جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال، السبت، مقتل ضابط وجندي خلال عمليات عسكرية نفذها في جنوب لبنان، في ظل استمرار المواجهات على الجبهة الشمالية.

وأوضح الجيش أن الضابط برتبة نقيب شاحر جملا (23 عاماً)، وهو نائب قائد سرية في وحدة "إيغوز" التابعة للواء الكوماندوز، توفي متأثراً بجراحه بعد إصابته في وقت سابق خلال اشتباكات جنوب لبنان.

وبحسب البيان، فإن إصابة الضابط جاءت نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قوة عسكرية خلال نشاط ميداني في المنطقة قبل أيام.

كما أشار الجيش إلى مقتل الجندي أُهاد يعري (21 عاماً)، وهو مقاتل في كتيبة "شاكيد" التابعة للواء "جفعاتي"، موضحاً أنه قُتل نتيجة ما وصفه بـ"إطلاق نار غير مقصود" خلال عملية عسكرية، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العمليات العسكرية في لبنان وإيران في 28 فبراير/شباط الماضي إلى 30 قتيلاً.