الضفة المحتلة: اعتداءات واسعة للمستوطنين وقوات الاحتلال

شهدت عدة مناطق في الضفة المحتلة، السبت، تصعيداً ميدانياً واسعاً في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابات واعتقالات واقتحامات طالت بلدات وقرى فلسطينية.

وفي نابلس، هاجم مستوطنون بلدة حوارة جنوب المدينة، وأضرموا النار في أراضٍ زراعية وممتلكات، ما أسفر عن إصابة تسعة مواطنين بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما شهدت أطراف بلدة دير جرير شمال شرق رام الله اقتحاماً من قبل مجموعات استيطانية، وسط حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة.

وفي بيت لحم، اعتدى جنود الاحتلال برفقة مستوطنين على مواطنتين من بلدة الخضر أثناء قيامهما بقطف أوراق الكرمة في منطقة "قطعة النيص"، حيث جرى الاعتداء عليهما بالضرب وتقييد أيديهما وعصب أعينهما قبل نقلهما إلى منطقة قرب بلدة المنية، ثم الإفراج عنهما لاحقاً.

ويأتي ذلك في سياق تصاعد الاعتداءات في بلدة الخضر، والتي تشمل منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، إلى جانب عمليات هدم واستيلاء على مساحات زراعية واسعة.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صالح خالد زيد بني عودة بعد مداهمة منزله في بلدة طمون جنوب شرق المحافظة، ضمن حملة اقتحامات واعتقالات متواصلة في مناطق الضفة.