حماس: مجزرة خيام النازحين في غزة محاولة لتقويض مسار وقف إطلاق النار

قالت حركة حماس أن القصف الذي استهدف خيام النازحين في مدينة غزة، السبت، وأسفر عن سقوط ضحايا بين الأطفال والنساء، يمثل “تصعيداً إجرامياً” يندرج ضمن الحرب المستمرة على المدنيين في القطاع.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن الهجوم على خيام النازحين يأتي في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى تزامنه مع اجتماعات تُعقد في القاهرة لبحث آليات تنفيذ الاتفاق.

وأضاف قاسم أن استمرار العمليات العسكرية خلال هذه المرحلة يعكس، بحسب تعبيره، مساعي إسرائيلية لتقويض التفاهمات القائمة وإفشال جهود الوسطاء، معتبراً أن ما جرى يشكل خرقاً للالتزامات المرتبطة بمسار التهدئة.

ودعا الناطق باسم حماس الدول الوسيطة والجهات الضامنة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء ما وصفه بالخروقات المتواصلة، وممارسة ضغوط على إسرائيل لضمان تنفيذ الاتفاق ومنع انهيار الجهود المبذولة لوقف الحرب.