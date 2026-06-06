قنديل: قرار زيارة الأسرى لم يدخل حيز التنفيذ ومصير مئات معتقلي غزة ما زال مجهولًا

قال مدير جمعية واعد للأسرى د. عبد الله قنديل إن قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين لم يطبق على أرض الواقع منذ صدوره، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية قد تعرقل تنفيذ القرار أو تحد من آثاره العملية.

وأوضح قنديل أن قوات الاحتلال تتعامل مع كل من تم اعتقاله من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر باعتباره من أفراد "قوات النخبة"، الأمر الذي أدى إلى فرض قيود مشددة على المعتقلين وحرمانهم من العديد من الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية.

وأضاف أن ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية كان الأجدر بها إصدار قرارات تلاحق الجنود المتورطين في جرائم الاعتداء الجنسي والتعذيب والقتل المتعمد بحق الأسرى داخل معسكرات الاعتقال، بدلًا من الاكتفاء بقرارات لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

وأشار إلى أن مؤسسات حقوقية عديدة تقدمت بعشرات الطلبات للحصول على معلومات تتعلق بأماكن احتجاز الأسرى والمعتقلين، إلا أن قوات الاحتلال امتنعت عن تقديم أي ردود، في الوقت الذي لا يزال فيه مصير مئات المعتقلين من قطاع غزة مجهولًا.

وأكد قنديل أن قرار ما تسمى المحكمة العليا لن تكون له قيمة حقيقية ما لم يترجم إلى خطوات عملية خلال الفترة القريبة المقبلة، مطالبًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة مزيد من الضغط من أجل ضمان تنفيذ القرار، والسماح لعائلات الأسرى بزيارتهم وفقًا لأحكام اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني.