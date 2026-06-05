حماس: وفد قيادي يلتقي مسؤولين مصريين لبحث المرحلة الثانية من الاتفاق

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن وفدًا من قيادتها برئاسة الدكتور خليل الحية، نائب رئيس الحركة في قطاع غزة، وصل مساء اليوم الجمعة إلى العاصمة المصرية القاهرة، تمهيدًا لبدء جولة جديدة من المفاوضات المقررة يوم غد وتستمر لعدة أيام.

وأضافت الحركة أن الوفد، الذي يضم زاهر جبارين، وحسام بدران، والدكتور غازي حمد، سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء، في إطار متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على تثبيت وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، إلى جانب بحث آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأشارت إلى أن الوفد سيجري كذلك لقاءات مع عدد من القوى والفصائل الفلسطينية، بهدف التشاور حول القضايا الوطنية المختلفة، والسعي نحو توحيد الموقف الفلسطيني إزاء التطورات السياسية والميدانية.