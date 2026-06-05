نيويورك تايمز: حركة حزب الله تصعّب السيطرة الإسرائيلية عبر هجمات مسيّرات متطورة

شهدت الأسابيع الأخيرة موجة متكررة من الهجمات التي نفذتها حركة حزب الله ضد مواقع ووسائل دفاع احتلال إسرائيل، باستخدام مسيّرات حديثة مرتبطة بألياف ضوئية.

هذه العمليات لم تؤدِ إلى خسائر بشرية ومادية فقط، بل قلبت معادلات التوازن التكنولوجي التي اعتادت إسرائيل الاعتماد عليها، وأثارت مخاوف غير مسبوقة داخل المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هجمات حركة حزب الله استهدفت دبابات وناقلات جند مدرعة ومنظومات دفاع جوي، متسببة بخسائر داخل صفوف قوات الاحتلال وأثارت قلقاً كبيراً على مستوى التخطيط الاستراتيجي.

استخدمت الحركة تقنيات مسيّرات لا تعتمد على إشارات الراديو التقليدية، بل توصل المسيّرات عبر كابل ألياف ضوئية ينفك تدريجياً أثناء الطيران، ما جعلها صامدة أمام التشويش الإلكتروني الإسرائيلي المعتاد.

الصحيفة أضافت أن التحذيرات من هذا التهديد كانت موجودة منذ 2024، إلا أن الرد الإسرائيلي كان بطيئاً وغير كافٍ، رغم مشاورات محدودة وطلبات خبرات من دول أخرى لم تُستفد بالكامل.

أثر هذه العمليات امتد إلى الجانب النفسي، حيث أضعف الرواية الإسرائيلية عن التفوق التكنولوجي وأثر على معنويات الجنود، ما دفع نتنياهو لتشكيل فريق خاص للتعامل مع التهديد، مع تعهد بإنفاق غير محدود على الحلول التقنية.

حذرت الصحيفة من أن الحركة قد توسع نطاق استخدام التقنيات، بما في ذلك الربط عبر شبكات الهواتف وشريحة الاتصال، ما يزيد من تعقيد التصدي للهجمات مستقبلاً ويمنح الحركة قدرة أكبر على مد الهجمات عبر الحدود