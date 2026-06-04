 مقتل جندي (إسرائيلي) وإصابة آخرين بضربة مسيّرة انتحارية جنوبي لبنان

لقي جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي حتفه وأصيب عدد من زملائه بجروح متفاوتة، يوم الخميس، إثر استهدافات مباغتة شهدتها جبهة العمليات البرية والميدانية في منطقة جنوب لبنان.

ونقلت وكالة "صفا" الإخبارية عن مصادر وبلاغات إعلامية عبرية أن طائرة مسيّرة انقضاضية مفخخة جرى إطلاقها من الأراضي اللبنانية نجحت في إصابة تجمع للجنود الإسرائيليين بشكل مباشر، مما أسفر عن مقتل أحدهم على الفور وإصابة آخرين بجراح في الموقع.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أقر، في وقت سابق من يوم الخميس، بإصابة 63 ضابطاً وجندياً جراء المعارك المحتدمة في الجبهة الشمالية وجنوب لبنان خلال الأيام الأربعة المنصرمة.

وأشارت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جيش الاحتلال إلى أن المجموع الكلي لخسائره البشرية على الساحة اللبنانية منذ إعادة استئناف العمليات القتالية في الثاني من مارس/آذار الماضي قد ارتفع ليبلغ 27 قتيلاً، إضافة إلى تسجيل إصابة 1243 آخرين بين ضباط وجنود، من بينهم 72 حالة وصفت بالخطيرة و139 إصابة بصنف متوسط.