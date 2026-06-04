صحيفة عبرية: الموساد سلح فصائل كردية لتقويض النظام الإيراني

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في عددها الصادر الأربعاء، أن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) أشرف على تسليح ميليشيات وفصائل كردية، بهدف محاولة إسقاط نظام الحكم في طهران خلال المواجهة العسكرية الشاملة التي دارت رحاها مؤخراً ضد إيران.

وادعت الصحيفة في تقريرها أن العتاد العسكري والأسلحة التي سلمها الموساد للمجموعات الكردية جرى الاستيلاء عليها ومصادرتها في وقت سابق من قطاع غزة ومنطقة جنوب لبنان.

ونوهت إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) انخرطت في هذا المخطط التسليحي عبر إمداد تلك الفصائل ببنادق آلية خفيفة، وصواريخ موجهة مضادة للدروع، وقنابل يد، فضلاً عن تقديم الدعم المالي وتوفير المركبات والمساهمة في برامج تدريب المقاتلين الكرد.

وذكرت الصحيفة أن حالة من التوجس والتشكيك سادت أروقة إدارة ترامب حيال مدى جهوزية الأكراد لتنفيذ مهمة من هذا النوع، ونُقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيره آنذاك من أن "الإيرانيين سيقومون بإبادتهم".

وكانت الصحيفة ذاتها قد نقلت عن الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اللواء احتياط تامير هيمان، إشارته إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعب دوراً محورياً في إحباط استراتيجية أمريكية إسرائيلية مشتركة كانت ترمي لفرض ترتيبات سياسية وبنيوية جديدة داخل الدولة الإيرانية في أعقاب الحرب الأخيرة.

واستعرضت الصحيفة ادعاءات هيمان، التي أدلى بها خلال مقابلة مع شبكة "PBS" الأمريكية، غير أن الخطة أُلغيت برمتها عقب ضغوطات مكثفة مارسها أردوغان على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحسابات سياسية.

ونسبت "يديعوت أحرونوت" لهيمان قوله شخصية إيرانية أُدرجت ضمن "سلسلة عمليات استخباراتية خاصة ومعقدة" كان من المقرر تفعيلها، مستدركاً بأن التفاصيل الكاملة لتلك العمليات بقيت طي الكتمان ولم تُعرض أمام الرأي العام باستثناء الجزء المتعلق بـ"الاجتياح أو الغزو الكردي".

وبخصوص مسببات إخفاق الاستراتيجية، زعم هيمان أن الحلقة المفصلية كانت تراهن على التحرك الكردي، إلا أن أردوغان، الذي يصنف أي طموح أو كيان كردي مستقل على أنه تهديد استراتيجي مباشر للأمن القومي التركي، أفلح في إقناع ترامب بأن المضي في هذا المشروع يضر بالمصالح التركية، مما دفع واشنطن لإلغاء المخطط والانسحاب منه تلبيةً للضغوط التركية.