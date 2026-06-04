مركز حقوقي: تصاعد القتل الجماعي بغزة يعكس منهجية الاحتلال في تثبيت الإبادة

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان توثيقي أصدره اليوم الخميس، تصاعد جرائم القتل الجماعي وعمليات الاغتيال الممنهجة التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة، موضحاً أن هذا التصعيد المستمر يعكس إصراراً واضحاً من قبل دولة الاحتلال على المضي قدماً في ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية بصورة منهجية ومنظمة لفرض وقائع ديمغرافية وميدانية جديدة على الأرض.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن شهر مايو 2026 شهد تسجيل أعلى حصيلة شهرية للضحايا منذ بداية العام الجاري، وفقاً للبيانات الرسمية لوزارة الصحة في غزة، حيث استشهد خلال هذا الشهر وحده 119 فلسطينياً، كان من بينهم 19 طفلاً و10 سيدات جراء الهجمات العسكرية، فيما شكلت النساء والأطفال وكبار السن ما نسبته 30% من إجمالي الضحايا، مما يثبت اتساع نطاق الاستهداف المباشر للمدنيين واستمرار جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

واستعرض المركز في بيانه أحدث جرائم القصف، مشيراً إلى أن الطيران المروحي الإسرائيلي استهدف عند الساعة 02:35 من فجر اليوم الخميس الموافق 4 يونيو/حزيران 2026، شقة سكنية قرب دوار القوقا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد المواطن عبد الله عطا يونس أبو كلوب (40 عاماً) وزوجته المواطنة رنا أبو كلوب (38 عاماً)، بالإضافة إلى استشهاد المواطن عاصم أيمن شلاش شبير (37 عاماً)، وإصابة آخرين، وتزامن ذلك مع استهداف مروحية أخرى لشقة تعود لعائلة الغول في حي الشيخ رضوان أوقعت إصابات في صفوف السكان.

وأضاف البيان أنه بعد دقائق معدودة، قصفت مروحية إسرائيلية شقة سكنية في عمارة السلام (1) بحي تل الهوى غرب مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد المواطن محمد نعمان زكي أبو مرق (42 عاماً) وزوجته ريهام رشدي إسماعيل الرياشي (37 عاماً)، كما طال القصف شقة في عمارة لبد بشارع المخابرات غرب المدينة، مما أدى لاستشهاد العائلة المكونة من المواطن حسن رباح حسن لبد (43 عاماً) وزوجته منار إبراهيم حسن لبد (40 عاماً) وابنتهما رهف (18 عاماً) وطفلهما تميم (6 أعوام)، وإصابة طفلتهما حلا (9 أعوام) بجروح.

وعلى الصعيد الميداني أيضاً، هاجمت طائرة مسيّرة إسرائيلية عند الساعة 3:40 من مساء الأربعاء 3 يونيو/حزيران 2026 فناء منزل لعائلة أبو كريم قرب دوار مكي في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى، مما أسفر عن استشهاد الشقيقين مؤمن خليل صقر أبو كريم (30 عاماً) وصقر خليل صقر أبو كريم (35 عاماً) وإصابة آخرين. كما استهدفت مسيّرة يوم الثلاثاء 2 يونيو/حزيران 2026 عند الساعة 00:50 تجمعاً لعناصر أمن قرب متنزه الزوايدة بالمحافظة الوسطى، مما أدى لاستشهاد المواطن خميس محمود خميس جويفل (47 عاماً) وإصابة ثلاثة.

وفي صباح اليوم نفسه عند الساعة 07:00، أطلقت القوات المتمركزة شرقي خان يونس النار تجاه مدنيين قرب شارع العبارة شمال المدينة، فاستشهد المواطن علي ياسر عليان العديني (28 عاماً) وأصيب شقيقه بهاء (20 عاماً) قبل أن يعتقله الاحتلال لساعات ويلقيه مصاباً على شارع صلاح الدين.

وعند الساعة 10:50 من اليوم نفسه، استهدفت طائرة استطلاع سيارة مدنية من نوع "سكودا فابيا" على شارع صلاح الدين شرق دير البلح، مما أدى لاستشهاد أحمد خالد أبو مغصيب (26 عاماً) وتفحم جثمانه بالكامل وإصابة أربعة مدنيين.

ويوم الاثنين 1 يونيو/حزيران 2026 عند الساعة 13:30، استهدفت مسيّرة دراجة هوائية قرب كراج البلدية بمخيم البريج، مما أدى لاستشهاد يوسف عايش عواد رمضان (33 عاماً) وإصابة مواطن آخر بجروح خطيرة. وجدد المركز مطالبته للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم القتل والاغتيال ومساءلة مرتكبيها وضمان حماية المدنيين لوضع حد لجريمة الإبادة المستمرة منذ 32 شهراً.