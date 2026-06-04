قاسم: الهجمات (الإسرائيلية) تحرم شمال الاحتلال من الأمان ونزع السلاح مرفوض تماماً

شدد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، على أن استمرار القصف (الإسرائيلي) المتواصل على القرى والبلدات اللبنانية وسقوط الضحايا من المدنيين سيبقي مناطق شمال الاحتلال في دائرة عدم الأمان بشكل مستمر، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي تهدئة حقيقية لا يمكن لها أن تتحقق على أرض الواقع في ظل استمرار الهجمات العسكرية والانتهاكات (الإسرائيلية).

وأوضح الشيخ نعيم قاسم في كلمة متلفزة له أن طرح نزع سلاح المقاومة كشرط أساسي لإبرام أي اتفاق يمثل تقويضاً مباشراً ومقصوداً لقدرة الدولة اللبنانية الدفاعية، معتبراً أن هذا الطرح المرفوض يعادل إعداماً كاملاً لقوة البلاد ومناعتها.

كما أعلن رفض قيادة الحزب القاطع لحصر المسار الأمني بوقف إطلاق النار من جانب الحزب فقط، واصفاً هذا التصور بأنه صيغة انهزامية تعكس استسلاماً وهزيمة لا يمكن القبول بها.

وشدد الأمين العام على ضرورة أن يكون أي اتفاق لوقف إطلاق النار شاملاً وكاملاً وغير مجتزأ، بحيث يطبق على كامل الأراضي اللبنانية دون أي فصل عسكري أو أمني بين الجنوب اللبناني وبقية المناطق الأخرى، مؤكداً أن الحزب سيواصل المواجهة الميدانية بكل ما أوتي من قوة وعزم طالما استمر العدوان الإسرائيلي.

وفي الشأن الداخلي، حمّل قاسم السلطات اللبنانية الرسمية مسؤولية معالجة حالة الانقسام السياسي القائم، مشيراً إلى أن الخيارات السياسية الراهنة ساهمت بشكل واضح في تعميق هذا الانقسام.

كما جدد رفضه القاطع لأي ربط بين وجود المقاومة وسلاحها وبين وقف العمليات العسكرية أو انسحاب قوات جيش الاحتلال، داعياً المسؤولين والمفاوضين اللبنانيين إلى وقف ما وصفها بـ"المهزلة والإهانة" في مسار المفاوضات المباشرة، ومؤكداً أن موقف الحزب ثابت ويتركز على أولوية وقف العدوان الشامل ووقف إطلاق النار والانسحاب (الإسرائيلي) الكامل، دون تقديم أي التزام مسبق بعدم الرد على الهجمات أو الامتناع عن مقاومة العمليات العسكرية.