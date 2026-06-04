أحمد أبو سكر.. مهرّج غزة الذي أخفى دموعه خلف ابتسامة الأطفال!



وسط الخيام المتلاصقة وأكوام الركام التي غيّرت ملامح المكان، يظهر أحمد كامل أبو سكر (٢٨ عامًا) بملابس مهرّج زاهية الألوان وأنفٍ أحمر صغير، حاملًا حقيبة مليئة بالألعاب والبالونات.

يركض الأطفال نحوه بلهفة، يضحكون ويصفقون، فيما يخفي هو خلف ابتسامته حكاية ثقيلة من الفقد والحزن.

أحمد محمود أبو سكر، الشاب النازح من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عرفه الناس خلال الحرب باسم "مهرّج غزة".

يجوب مراكز الإيواء ومخيمات النزوح ليمنح الأطفال لحظات قصيرة من الفرح في واقع يطغى عليه الخوف والجوع والدمار.

لكن الرجل الذي يوزع الضحكات على الصغار يحمل في قلبه جراحًا عميقة. فقد والده وشقيقته وعددًا من أفراد عائلته خلال الحرب، كما دُمّر منزله وتحولت ذكرياته إلى ركام.

وبينما كان كثيرون يغرقون في أحزانهم، اختار أبو سكر أن يقاوم بطريقته الخاصة، وأن يحوّل الألم إلى رسالة إنسانية.

وعن ذلك يقول إنه كان يعمل في مجال الترفيه ورسم البسمة على وجوه الأطفال قبل الحرب، لكن المهمة أصبحت أكثر صعوبة بعد اندلاعها. فالأطفال الذين يقابلهم اليوم ليسوا كأطفال الأمس؛ كثير منهم فقدوا آباءهم أو أشقاءهم أو منازلهم، ويحملون في أعينهم مشاهد القصف والنزوح.

ورغم ذلك، يصرّ أحمد على مواصلة جولاته اليومية. ينفخ البالونات، ويؤدي الحركات المضحكة، ويرسم الأشكال على وجوه الأطفال، محاولًا انتزاع لحظة فرح من بين أنياب المأساة. وحين يعلو ضحك الأطفال، يشعر بأن رسالته لم تذهب سدى.

في إحدى زوايا المخيم، كان عشرات الأطفال يحيطون به بينما يؤدي عرضًا بسيطًا. كانت الضحكات ترتفع في المكان، لكن قليلين فقط كانوا يعرفون أن صاحب العرض يعود كل مساء إلى خيمة خالية من أحبته الذين غيبتهم الحرب.

تحوّل أحمد أبو سكر خلال الأشهر الماضية إلى رمز إنساني للصمود في غزة؛ فبينما تواصل الحرب حصد الأرواح وترك الندوب في نفوس الصغار، يواصل هو حمل ألوانه وألعابه، مؤمنًا بأن الابتسامة ليست ترفًا، بل شكلًا من أشكال المقاومة والبقاء.

وفي غزة التي أثقلها الحزن، يمضي مهرّجها المكلوم بين الأطفال، يخفي دموعه خلف قناع الفرح، ويمنحهم ما استطاع من أمل في زمن باتت فيه الابتسامة نفسها معجزة صغيرة!