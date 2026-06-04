حماس تدعو لإدراج إسرائيل على القائمة السوداء لانتهاكاتها بحق الأطفال الفلسطينيين

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إلى تجريم إسرائيل بسبب ما وصفته بـ”الانتهاكات الوحشية” بحق الأطفال الفلسطينيين، وإدراج حكومتها على القائمة السوداء للجهات المنتهكة لحقوق الأطفال، وملاحقة قادتها أمام المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

وقالت الحركة في بيان صحفي بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، إن أطفال فلسطين يعيشون “مأساة حقيقية” نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 21 ألف طفل قُتلوا خلال الحرب، بينهم نحو 19 ألف طالب مدرسة، إضافة إلى إصابة أكثر من 44 ألف طفل، وفقدان نحو 58 ألفاً أحد والديهم أو كليهما.

وأضافت أن الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع تسببت أيضاً بوفاة أكثر من 200 طفل نتيجة الجوع والبرد داخل خيام النازحين، في ظل استمرار تداعيات الحرب والحصار.

وفي الضفة الغربية والقدس، قالت الحركة إن أكثر من 237 طفلاً قُتلوا، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 1655 طفلاً، إلى جانب معاناة آلاف الأطفال من النزوح القسري والاعتداءات المتواصلة.

واعتبرت حماس أن هذه الأرقام “تعكس حجم الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون”، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى اتخاذ خطوات عملية لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية والصحية والتعليمية والنفسية، والعمل على ضمان عودتهم إلى حياتهم الطبيعية.

كما دعت الأمم المتحدة إلى إدراج إسرائيل في القائمة السوداء الخاصة بالجهات التي ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال، معتبرة أن ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون من قتل وتشريد وحرمان من الحقوق الأساسية يستوجب إجراءات دولية فورية.