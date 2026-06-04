9 شهداء في غارات إسرائيلية استهدفت شققًا سكنية بمدينة غزة

استشهد 9 مواطنين وأصيب 15 آخرون، فجر اليوم، جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت أربع شقق سكنية في مناطق متفرقة من مدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية وميدانية.

وأفادت مصادر صحفية بأن غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية تعود لعائلة الغول في عمارة أبو غوري قرب موقف أبو الأمين بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وفي هجوم آخر، قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة لبد في شارع المخابرات شمال غربي المدينة، ما أسفر عن استشهاد خمسة أفراد من العائلة، وهم حسن رباح حسن لبد، وزوجته منار إبراهيم حسن لبد، وأبناؤهم محمد ورهف وتميم، فيما نجت الطفلة حلا لبد (9 أعوام) من القصف.

كما استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، في حين تعرضت شقة أخرى تعود لعائلة مهنا في مخيم الشاطئ غرب المدينة لغارة مماثلة.

وبحسب مصادر طبية، فإن حصيلة الغارات التي استهدفت الشقق السكنية في المناطق الغربية والجنوبية من مدينة غزة ارتفعت إلى 9 شهداء و15 مصابًا، وسط استمرار عمليات البحث ورفع الأنقاض في المواقع المستهدفة.

وتأتي هذه الغارات في ظل تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما يفاقم من حجم الخسائر البشرية والأضرار التي تلحق بالمناطق السكنية.