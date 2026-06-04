طهران تهدد بوضع خط أنابيب إماراتي جديد ضمن "بنك أهدافها" لحصار مضيق هرمز

هددت طهران بشكل غير مباشر دولة الإمارات العربية المتحدة عقب تقارير كشفت عن مساعي أبوظبي لإنشاء خط أنابيب جديد للتصدير يهدف إلى الالتفاف على مضيق هرمز. ونشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية تقريراً اعتبرت فيه أن إنشاء هذا الخط يعني تلقائياً إدراج هدف جديد في بنك الهجمات الإيرانية.

وجاء التهديد الإيراني تعقيباً على تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أشار إلى نية شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بناء خط أنابيب جديد لنقل البنزين والديزل بعيداً عن المضيق. وتملك الإمارات حالياً خط أنابيب واحد ينقل النفط الخام إلى ميناء الفجيرة بطاقة استيعابية قصوى تصل إلى 1.5 مليون برميل.

وعلّقت الوكالة الإيرانية بأن الإمارات ودولاً عربية أخرى باتت تدرك أن الوضع الأمني في مضيق هرمز لن يعود إلى سابق عهده قبل الحرب، مما يدفعها للبحث عن بدائل استراتيجية لتفادي التوترات الحاصلة في الممر المائي الحيوى.