الكويت تطرد دبلوماسيين إيرانيين وتخفض تمثيل طهران بعد استهداف منشآتها

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية تخفيض عدد أعضاء السفارة الإيرانية لديها وطرد اثنين من دبلوماسييها، احتجاجاً على ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية المستمرة".

وأفادت الخارجية الكويتية بأنها استدعت القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الإيرانية، حامد حميد يعقوبي فر، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، معلنةً إمهال الدبلوماسيين المطرودين 24 ساعة لمغادرة البلاد بعد اعتبارهما "شخصين غير مرغوب فيهما".

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار الحازم جاء إثر تجدد الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي استهدفت مرافق مدنية ومنشآت حيوية في البلاد، من بينها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة العشرات من المدنيين.