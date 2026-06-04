شاهد: حزب الله يوثق استهداف جنود الاحتلال بمسيرات انقضاضية

بث الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد توثق استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال في بلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان، والتي أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخرين.

وأظهرت اللقطات تحليق مسيرة انقضاضية مزودة بكاميرا رؤية ليلية، رصدت تحرك القوة الإسرائيلية قبل أن تنقض وتنفجر وسطهم.

وكان جيش الاحتلال قد اعترف بمقتل الجندي واصفاً الحادثة بالخطيرة جراء استهداف بسلاح ليلي غير مسبوق.



وفي السياق، أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية نوعية بالمسيرات وقذائف المدفعية والصواريخ، استهدفت تجمعات وآليات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، مؤكداً أنها تأتي رداً على الخروقات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار. وأبرز ما جاء في بلاغاته العسكرية:



تدمير دبابتي "ميركافا" في محيط قلعة الشقيف التاريخية بعد استهدافهما بمحلقة "أبابيل" الانقضاضية، واستهداف تجمعات لآليات وجنود الاحتلال في مدينة الخيام وبلدة رشاف بسرب من المسيّرات الانقضاضية وصليات صاروخية.

وإجبار قوة إسرائيلية حاولت التقدم من رشاف باتجاه حداثا على التراجع، بعد استهدافها بقذائف المدفعية والرشقات الصاروخية، كما تدمير دبابة "ميركافا" إضافية في الأطراف الشرقية لبلدة زوطر الشرقية، واستهداف تجمع للجنود في المنطقة ذاتها بمحلقة "أبابيل".

واستهداف آلية عسكرية من نوع "نميرا" وآلية لوجستية من نوع "هيمت" في الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف وإصابتها إصابات مؤكدة، وقصف تجمع لجنود الاحتلال قرب بركة المرج شمالي فلسطين المحتلة بصلية صاروخية.



وفي المقابل، يواصل جيش الاحتلال قصفه المدفعي والجوي على بلدات عدة وبنى تحتية في جنوب لبنان، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كان قد أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 17 أبريل الماضي. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 3516 مواطناً وإصابة 10674 آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ الثاني من مارس الماضي.