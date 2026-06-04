حكومة الاحتلال تقر حزمة دعم بـ 20 مليار شيكل لتحصين مستوطنات الشمال

صادقت حكومة الاحتلال على حزمة قرارات شاملة قدمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، بلغت قيمتها نحو 13 مليار شيكل، تهدف إلى تحصين وتطوير وتوسيع مستوطنات الشمال.

وجاء إعداد هذه الخطة بالتنسيق مع رؤساء السلطات المحلية في تلك المستوطنات بناءً على الاحتياجات الأمنية واللوجستية التي رفعتها للحكومة.

وتضاف هذه الميزانية الجديدة إلى قرارات سابقة أقرتها الحكومة لدعم الجبهة الشمالية بقيمة 7 مليارات شيكل، ليصل إجمالي المخصصات المالية لتحصين الشمال وتطويره إلى قرابة 20 مليار شيكل، توزعت على عدة مسارات رئيسية:

التحصين الفوري: رصد 150 مليون شيكل لنشر نحو 1800 ملجأ جديد في المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية، إلى جانب ترميم وتجديد 500 ملجأ عام.

التحصين طويل الأجل: تخصيص 6.6 مليار شيكل لتوفير حماية كاملة للمباني بدعم حكومي، وصرف تعويضات بأثر رجعي للمستوطنين الذين حصنوا منازلهم ضمن مشروع "ماجان تسافون" (درع الشمال).

ويشمل البند بناء آلاف الغرف المحصنة، وتدعيم المباني ضد الزلازل، ودعم مشاريع التجديد الحضري في المستوطنات الواقعة على بعد (0-9 كم) من الحدود.

خطة إعادة الإعمار والتنمية: خطة استراتيجية خمسية بقيمة 5.6 مليار شيكل، تهدف إلى إصلاح الأضرار الناجمة عن المواجهات العسكرية وتطوير البنى التحتية في مناطق المواجهة الشمالية، لا سيما في قطاعات الصحة، والنقل، والصناعة، والزراعة، والتنمية المجتمعية لتعزيز النمو السكاني.