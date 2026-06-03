الدولار يرتفع إلى 2.87 شيكل بعد تلميحات بخفض أسرع للفائدة

ارتفع سعر صرف الدولار إلى 2.87 شيكل اليوم الأربعاء، مواصلا مكاسبه التي بدأها أمس عقب تصريحات محافظ "بنك إسرائيل" أمير يارون بشأن إمكانية تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة في ظل تراجع الضغوط التضخمية.

وكان الدولار قد صعد أمس إلى 2.857 شيكل مقارنة بنحو 2.817 شيكل في وقت سابق، فيما ارتفع اليورو إلى أكثر من 3.33 شيكل، في تحول حاد بمسار التداولات بعد تصريحات المحافظ التي عززت توقعات الأسواق بخفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، استقر مؤشر الدولار الأميركي عند مستوى 99.25 نقطة أمام سلة العملات الرئيسية، ما يشير إلى أن التحركات الأخيرة تعود بالأساس إلى ضعف الشيكل وليس إلى قوة استثنائية في العملة الأميركية عالميا.

وقال رونين مناحيم، كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي تفاحوت، إن تصريحات المحافظ غيرت اتجاه التداول بشكل واضح، مشيرا إلى أن الأسواق استجابت سريعا للتلميحات المتعلقة بإمكانية تسريع خفض الفائدة.

وأضاف أن استمرار ضعف الشيكل ليس أمرا محسوما، إذ لا تزال التطورات السياسية والأمنية واتجاهات الأسواق العالمية عوامل مؤثرة قد تدفع العملة الإسرائيلية إلى استعادة بعض قوتها.

من جانبه، اعتبر أور بوريا، رئيس مجلس إدارة شركة بوريا للتمويل، أن إشارة المحافظ إلى احتمال تسريع خفض الفائدة كانت كافية لإحداث تحول كبير في سوق الصرف الأجنبي، كما انعكست على أداء سوق الأسهم الذي انتقل من الخسائر إلى المكاسب خلال جلسة التداول.

ويرى محللون أن بنك إسرائيل اختار التدخل في سوق العملات عبر توجيه التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة بدلا من التدخل المباشر من خلال شراء العملات الأجنبية، في محاولة للتأثير على السوق على المدى الأطول.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى قرار الفائدة المرتقب في السادس من يوليو المقبل، إضافة إلى التوقعات الاقتصادية الجديدة التي سيصدرها بنك إسرائيل، وسط توقعات باستمرار تقلبات سعر صرف الشيكل مقابل الدولار تبعا للتطورات الاقتصادية والمالية والأمنية خلال الأسابيع المقبلة.