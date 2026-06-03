أنصار الله للرسالة: لن نتخلى عن غزة

أكد حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، أن سلاح المقاومة في غزة لن يُسحب أو يُنتزع، مشدداً على أن هذا السلاح يمثل حقاً مشروعاً للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومواجهة الاحتلال.

وأضاف الأسد ل"الرسالة نت" أن محور المقاومة يقف موحداً في هذه المعركة، وأن قواه المختلفة تواصل الحفاظ على جاهزيتها واستعدادها في مواجهة أي تطورات، مؤكداً أن الدعم والإسناد سيستمران حتى تتوقف الحرب بشكل كامل وتنتهي الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن محاولات فرض شروط سياسية أو عسكرية على المقاومة لن تنجح، وأن إرادة الشعوب وقوى المقاومة ستبقى حاضرة في مواجهة مشاريع الهيمنة والاحتلال حتى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.