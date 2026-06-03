وزارة التربية والتعليم العالي تعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلبة قطاع غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن امتحان الثانوية العامة للعام 2026 لطلبة قطاع غزة سيبدأ يوم 20 يونيو 2026، وذلك عبر نظام الامتحانات الإلكتروني الجديد، الذي يتيح للطلبة التقدم للامتحانات من خلال برمجية “وايز سكول”.

وأكدت الوزارة أن هذا النظام مصمم لضمان دقة سير الامتحانات ومتابعة أداء الطلبة بشكل آمن ومنظم، وفق آليات محددة وتعليمات واضحة سيتم الإعلان عنها قبل بدء الامتحانات.

وأضافت الوزارة أن استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية يعتبر أمرًا أساسيًا لعقد الامتحانات، وأنه في حال تحقق الجاهزية الكاملة، سيكون بإمكان الطلبة استكمال امتحاناتهم المتبقية داخل القاعات الامتحانية بشكل وجاهي ورقي، مع مراعاة جميع الترتيبات والإجراءات التي تكفل تنظيم العملية الامتحانية بشكل سلس وآمن.

ودعت الوزارة جميع الطلبة وأولياء الأمور إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الوزارة بشكل مستمر، للاطلاع على كافة التعليمات والتفاصيل المتعلقة بسير الامتحانات، بما في ذلك جداول الامتحانات، تعليمات استخدام البرمجية الإلكترونية، والإجراءات الخاصة بالامتحانات الورقية داخل القاعات.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات لضمان نجاح الامتحانات وسلامة العملية التعليمية.

كما شددت الوزارة على أن هذا الإعلان يهدف إلى توفير جميع المعلومات الضرورية للطلبة وتمكينهم من التحضير الأمثل للامتحانات، وضمان حقوقهم في اجتياز الامتحانات في بيئة آمنة ومنظمة، مع الالتزام الكامل بمعايير النزاهة الأكاديمية والمهنية