أزمة الغاز تتفاقم في غزة والحطب يعود للواجهة

تتفاقم أزمة الغاز المنزلي في قطاع غزة بصورة غير مسبوقة مع استمرار النقص الحاد في الكميات الواردة إلى القطاع، الأمر الذي دفع آلاف الأسر إلى البحث عن بدائل بدائية للطهي والتدفئة في ظل ظروف إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تعاني فيه غالبية الأسر من تراجع الدخل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ما يزيد من الأعباء اليومية على السكان.

ويقول مواطنون إن الحصول على أسطوانة غاز أصبح يتطلب انتظارا يمتد لأشهر طويلة، في حين أجبر نفاد الكميات المتاحة كثيرا من العائلات على العودة إلى استخدام الحطب ووسائل بديلة أخرى رغم ما يرافق ذلك من أعباء صحية ومادية ومخاطر بيئية داخل أماكن السكن المكتظة.

العودة إلى الحطب

ويقول المواطن سمير زقوت إن معاناة أسرته بدأت تتفاقم بعد نفاد كمية الغاز التي حصل عليها قبل نحو ثلاثة أشهر، موضحا أنه كان يأمل أن يتمكن من الحصول على أسطوانة جديدة قبل انتهاء الكمية السابقة إلا أن استمرار الأزمة حال دون ذلك وأجبره على البحث عن بدائل أخرى لتأمين احتياجات أسرته اليومية من الطهي.

ويشير زقوت أنه عاد منذ أكثر من أسبوعين إلى استخدام الحطب لإعداد الطعام، مشيرا إلى أن هذه الوسيلة تستهلك وقتا وجهدا كبيرين مقارنة باستخدام الغاز، فضلا عن صعوبة توفير الحطب بشكل دائم وارتفاع تكلفته في بعض الأحيان.

ويؤكد أن ساعات طويلة باتت تضيع يوميا في إشعال النار وتجهيز الحطب بدلا من إنجاز متطلبات الحياة الأخرى.

ويشير إلى أن استخدام الحطب تسبب له بمشكلات صحية متزايدة نتيجة التعرض المستمر للدخان، لافتا إلى أنه يعاني من ضيق في التنفس وتهيج في العينين والسعال المتكرر، خاصة مع إشعال النار داخل محيط السكن.

من جانبها، تقول المواطنة أحلام عياش إن أزمة الغاز أضافت عبئا جديدا إلى سلسلة طويلة من الأزمات التي تعيشها العائلات في غزة، موضحة أن الحصول على الغاز أصبح أمرا بالغ الصعوبة ما دفعها إلى الاعتماد على الحطب رغم عدم ملاءمته للحياة اليومية داخل أماكن النزوح والسكن المؤقت.

وتوضح عياش أن المشكلة لا تقتصر على استخدام الحطب فقط وإنما تمتد إلى تكلفته المرتفعة مقارنة بقدرات الأسر المالية، مشيرة إلى أن أسعار الحطب ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة نتيجة زيادة الطلب عليه وتراجع البدائل الأخرى المتاحة أمام السكان.

وتلفت إلى أنها لا تمتلك أي مصدر دخل ثابت يمكنها من تحمل هذه التكاليف الإضافية خصوصا في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار مختلف السلع الأساسية. وتؤكد أن توفير مستلزمات الطهي بات يشكل تحديا يوميا، بينما تتزايد المخاوف من استمرار الأزمة لفترات أطول وما قد يترتب عليها من أعباء إنسانية ومعيشية إضافية.

ويرى مختصون أن الأزمة الحالية ترتبط بشكل مباشر بالتقليص المستمر في كميات الغاز التي تسمح إسرائيل بإدخالها إلى القطاع، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الاحتياجات الفعلية للسكان والكميات المتوفرة وأدخل منظومة التوزيع في حالة من الضغط المتواصل وسط مخاوف من تفاقم الأزمة خلال الأشهر المقبلة.

أسباب تفاقم الأزمة

وفي ظل حالة القلق والاستياء التي يعيشها المواطنون جراء أزمة الغاز المنزلي، وما يرافقها من تساؤلات وتفسيرات متداولة حول أسباب الأزمة ومسبباتها، تؤكد هيئة البترول أن عرض الحقائق والأرقام من مصادر رسمية يمثل الطريق الأمثل لفهم الواقع وتحديد مصدر المشكلة الحقيقي.

وتوضح الهيئة أن الأزمة مستمرة منذ بداية الحرب، لكنها شهدت تحسنا نسبيا خلال الفترة الممتدة من نهاية نوفمبر الماضي وحتى نهاية فبراير 2026 نتيجة زيادة الكميات الواردة إلى القطاع.

وبحسب الهيئة، ساهم هذا التحسن المؤقت في تسريع إنجاز الدورتين السابعة والثامنة ضمن منظومة توزيع الغاز المحوسبة، حيث بلغ متوسط إنجاز الدورة الثامنة نحو 40 يوما.

وخلال تلك الفترة دخل إلى قطاع غزة 131 شاحنة غاز خلال شهر يناير، ونحو 119 شاحنة خلال شهر فبراير، ما ساعد على تخفيف حدة الأزمة نسبيا مقارنة بالفترات السابقة.

وتشير الهيئة إلى أن الأزمة عادت للتفاقم بصورة كبيرة مع بداية شهر مارس، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وارتفاع الطلب الطبيعي على الغاز المنزلي، في وقت شهدت فيه الكميات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى القطاع انخفاضا حادا.

ووفق البيانات الرسمية، تراجعت الكميات الواردة إلى 74 شاحنة خلال مارس و74 شاحنة خلال أبريل ثم إلى 60 شاحنة فقط خلال مايو، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الاحتياجات الفعلية والكميات المتوفرة.

وتوضح الهيئة أن منظومة الغاز المنزلي تضم نحو 508 آلاف أسرة مسجلة، فيما يبلغ متوسط حمولة الشاحنة الواحدة نحو 20 طنا مع وجود فاقد للنقل والتعبئة يقدر بنحو 4%. وبلغ إجمالي الغاز الوارد إلى قطاع غزة خلال أشهر مارس وأبريل ومايو نحو 4 ملايين و160 ألف كيلوغرام فقط، وهي كمية بالكاد سمحت بإغلاق الدورة التاسعة مع نهاية مايو وافتتاح الدورة العاشرة.

كما تؤكد الهيئة أن توزيع الغاز يقتصر على المواطنين المسجلين في المنظومة الإلكترونية المعتمدة ولا يشمل المطاعم أو المنشآت التجارية والصناعية، مشيرة إلى أن الأرقام تعكس بوضوح أن الأزمة الحالية ترتبط بصورة مباشرة بالانخفاض الحاد في كميات الغاز الواردة إلى القطاع منذ شهر مارس الماضي.