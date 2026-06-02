ارتقاء 3 شهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

ارتقى ثلاثة مواطنين فلسطينيين شهداء فيما تعرض آخرون لإصابات متفاوتة، اليوم الثلاثاء، إثر قصف مدفعي وإطلاق نار من قِبل آليات الاحتلال في مناطق متفرقة بقطاع غزة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لتفاهمات التهدئة.

وأفادت مصادر ميدانية، بارتقاء الشهيد أحمد خالد أبو مغصيب (32 عاماً) وإصابة أربعة مواطنين بجروح، جراء استهداف طيران الاحتلال لمركبة مدنية بالقرب من مدرسة المزرعة الواقعة على امتداد شارع صلاح الدين شرقي دير البلح وسط القطاع.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر الطبية إلى وصول عدة جرحى إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني، نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة المخيم والمعسكر غربي مدينة خان يونس.

كما لفتت المصادر إلى استشهاد الشاب علي ياسر العديني برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط شارع العبارة الواقع في الناحية الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس.

وأوضح المصدر الميداني أن جيش الاحتلال قامت باحتجاز شابين آخرين كانا يرافقان الشهيد علي ياسر العديني، حيث أطلق الجنود النار بشكل مباشر صوب مجموعة من الأهالي خلال محاولتهم جمع الحطب للتدفئة والطهي قرب منطقة العبارة المحاذية لشارع صلاح الدين شمال خان يونس.

وفي ساعات منتصف الليل الفائتة، استشهد مواطن وجرح اثنان آخران إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة بدون طيار تابعة للاحتلال، استهدفت مفرزة أمنية في بلدة الزوايدة بوسط قطاع غزة.

وبيّن مصدر محلي أن القصف الجوي تركز في حي الفاروق بالبلدة، مما أسفر عن استشهاد المواطن خميس جويفل على الفور، إلى جانب وقوع جرحى جرى نقلهم بشكل عاجل للنقاط الطبية والمستشفيات القريبة.

وتزامن ذلك مع إقدام جيش الاحتلال على تنفيذ عمليات تفجير ونسف واسعة لمربعات سكنية شرقي خان يونس وشرقي مدينة غزة، ترافق مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار عشوائي طال المناطق الشرقية للقطاع ككل.

ويواصل الاحتلال خرق تفاهمات وقف إطلاق النار المبرمة في قطاع غزة، من خلال مواصلة الغارات الجوية والقصف المدفعي المباشر لمخيمات ومراكز إيواء النازحين، فضلاً عن مواصلة تدمير البنية التحتية والمباني ضمن ما يُعرف بـ "الخط الأصفر"، وتشديد القيود والمنع على تدفق السلع التموينية والمساعدات وحركة المسافرين.

وطبقاً للإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء منذ سريان التهدئة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم لتصل إلى 935 شهيداً، بالإضافة إلى 2860 جريحاً، فضلاً عن تسجيل 781 حالة لانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.

في حين بلغت الحصيلة العامة لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 72,797 شهيداً و172,967 مصاباً، في دلالة واضحة على الحجم الهائل للفاتورة البشرية جراء الهجمة العسكرية المتواصلة على أهالي القطاع.