تقرير لـ "أكسيوس": ترامب يوبخ نتنياهو بحدة بسبب التصعيد اللبناني

أورد موقع "أكسيوس" الإخباري، استناداً إلى تصريحات قيادات أمريكية ومصدر وثيق الصلة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه لومًا قاسياً وشديد اللهجة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أثناء محادثة هاتفية جرت بينهما يوم الاثنين، متهماً إياه بتصعيد الأوضاع في لبنان، وممارساً ضغوطاً فعلية لإجهاض مخططات إسرائيلية كانت ترمي لضرب العاصمة بيروت.

ووفقاً للتقرير الصحفي، فإن هذا الاتصال الساخن جاء بالتزامن مع تلويح طهران بالانسحاب من مسار التفاوض القائم مع واشنطن نتيجة للممارسات العسكرية الإسرائيلية على الساحة اللبنانية، حيث اعتبر ترامب أن سلوك نتنياهو يدمر المساعي الدبلوماسية ويضع المحادثات مع الجانب الإيراني في مهب الريح.

وأفاد مصدران مطلعان للموقع أن ترامب نعت نتنياهو بـ "الجنون" لعدم تقديره وامتنانه للمواقف والدعم الأمريكي المستمر، في حين أشار مسؤول أمريكي إلى أن الرئيس وجه تحذيراً واضحاً لنتنياهو بأن المضي قدماً في قصف العاصمة اللبنانية سيعمق العزلة السياسية لإسرائيل دولياً.

ولفت المسؤول إلى أن ترامب، ورغم إقراره بما وصفه بـ "حق إسرائيل في مجابهة ضربات حزب الله"، يرى أن نتنياهو بالغ في وتيرة العمليات الحربية خلال الأيام الفائتة بشكل غير متكافئ، معرباً عن امتعاض واشنطن من تزايد أعداد الضحايا في صفوف المدنيين اللبنانيين وتدمير مربعات سكنية كاملة بذريعة تصفية قيادي واحد من الحزب.

كما أوضح التقرير أن ترامب ذكر نتنياهو خلال المكالمة بوقوفه إلى جانبه سابقاً في أزمات قضايا الفساد التي تلاحقه قضائياً داخل إسرائيل، معتبراً أن تلك المساندة وفرت له شبكة أمان سياسية حمت مستقبله.

وطبقاً لما نقله "أكسيوس"، فإن الدوائر العسكرية في تل أبيب كانت تتهيأ لتوجيه ضربات مكثفة لمعاقل حزب الله في بيروت، إلا أن مسؤولاً إسرائيلياً أكد للموقع أن هذه الخيارات تم تجميدها وسحبها من التداول حالياً جراء الضغوطات القادمة من البيت الأبيض.

وبيّن التقرير أن طبيعة العلاقات بين ترامب ونتنياهو تخللتها في أوقات سابقة اتصالات مشحونة بالرغم من بقاء التنسيق الاستراتيجي قائماً حول الملف الإيراني وقضايا أخرى، حيث وصف أحد المسؤولين الأمريكيين هذه المحادثة الأخيرة بأنها الأكثر توتراً وحدة منذ عودة ترامب لكرسي الرئاسة.

ويرى مراقبون في واشنطن أن حنق ترامب نابع بالدرجة الأولى من هواجسه بأن يتسبب التصعيد الإسرائيلي في الساحة اللبنانية بإفشال المباحثات الدبلوماسية الدائرة مع طهران. وفور انتهاء التواصل الهاتفي، غرد ترامب عبر منصته "تروث سوشال" مؤكداً أن النقاشات مع الجانب الإيراني "تسير للأمام بخطوات متسارعة".

في المقابل، أصدر مكتب نتنياهو بياناً ذكر فيه أنه أبلغ الرئيس الأمريكي بأن تل أبيب لن تتوانى عن استهداف مواقع في بيروت إذا لم تتوقف ضربات حزب الله نحو إسرائيل، مشدداً على مواصلة العمليات القتالية جنوبي لبنان.

وجدد نتنياهو التأكيد على ثبات موقف حكومته، بينما نقل الموقع عن مسؤول أمريكي آخر أن ترامب نجح في كبح جماح نتنياهو ومنعه من تنفيذ مخططات التصعيد الكبرى، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبدى في نهاية المطاف مرونة للمضي في التفاهمات المعروضة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الصيغة الأولية للتفاهمات الجاري صياغتها بين واشنطن وطهران تشتمل على بند يقضي بوقف كامل للأعمال القتالية في لبنان، وهو الملف الذي شكل بؤرة الخلاف والتوتر الأساسية بين ترامب ونتنياهو في تواصلهما الأخير.