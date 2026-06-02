"الجهاد الإسلامي": اعتداءات المستوطنين في بلدة أم صفا إرهاباً رسمياً منظماً

أعربت حركة الجهاد الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي شنه قطعان المستوطنين على المواطنين في قرية أم صفا التابعة لمحافظة رام الله، والذي أسفر عن إشعال النيران في مركبة رئيس المجلس القروي وتشويه جدران منزله بعبارات تحريضية وعنصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحركة، محمد الحاج موسى، اليوم الثلاثاء، أن هذا السلوك العدواني يبرهن مجدداً على الوجه الإرهابي لعصابات المستوطنين التي تتحرك بضوء أخضر وحماية علنية من حكومة الاحتلال وجيشها، مشيراً إلى أن هذه الجماعات لا تتوانى عن ممارسة ترهيب ممنهج ضد الفلسطينيين وأملاكهم برعاية سياسية وأمنية رسمية.

كما تطرق الحاج موسى إلى تواصل الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة بالرغم من التوصل لاتفاق تهدئة، لافتاً إلى استمرار عمليات القصف وإطلاق النار المباشر نحو المدنيين، مما يتسبب في ارتقاء شهداء وجرحى جدد، في انتهاك صارخ للتفاهمات واستهتار تام بحياة الشعب الفلسطيني ومعاناته المتفاقمة.

واختتم المتحدث قوله بأن هذه الانتهاكات المتلاحقة تندرج ضمن مخطط مدروس يهدف إلى ترويع الأهالي لإجبارهم على هجر أراضيهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه المحاولات ستتحطم أمام صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه الراسخ بحقوقه التاريخية والوطنية.