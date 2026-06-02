اقتحام 232 مستوطناً لباحات المسجد وسط تدابير أمنية مشددة

شهد المسجد الأقصى المبارك، يوم الثلاثاء، موجة اقتحامات جديدة نفذها مئات المستوطنين المتطرفين الذين ولجوا من جهة باب المغاربة، مدعومين بتعزيزات أمنية مكثفة أمنتها شرطة الاحتلال.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، فإن نحو 232 مستوطناً تجولوا في أرجاء المسجد بطريقة استفزازية ومستفزة لمشاعر المصلين.

وأوضحت الدائرة أن المجموعات المقتحمة تركزت في الناحية الشرقية من المسجد، حيث تعمدوا أداء طقوس وشعائر تلمودية علنية.

في المقابل، فرضت أجهزة الأمن التابعة للاحتلال قيوداً عسكرية صارمة على المواطنين الفلسطينيين الراغبين في دخول الأقصى، وعمدت إلى سحب بطاقاتهم التعريفية وتدقيقها عند المداخل الخارجية للمسجد.