الوداع المؤجل.. ميس رشوان تطالب باستعادة زوجها وابنها لدفنهما

لم تعد ميس رشوان تطلب الكثير. لا تبحث عن منزل فقدته، ولا عن حياة استقرت بها قبل الحرب، ولا حتى عن ذكريات مدينة رفح التي غادرتها قسرًا تحت أزيز الطائرات وأوامر الإخلاء. كل ما تتمناه اليوم أن تعرف أين يرقد زوجها وابنها، وأن تمنحهما قبرًا يليق بإنسانيتهما.

بدأت رحلة النزوح الطويلة من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حين اضطرت ميس إلى مغادرة منزلها مع زوجها وأطفالها الأربعة. حملت العائلة ما استطاعت حمله من متاع قليل، واتجهت نحو مدينة خان يونس بحثًا عن مكان أكثر أمانًا. استقروا لفترة في منطقة جورة اللوت؛ لكن الأمان كان مؤقتًا كالعادة.

تقول ميس إن قوات الاحتلال عادت وأصدرت أوامر جديدة بإخلاء المنطقة والسيطرة عليها، فوجدت العائلة نفسها مجددًا على طريق النزوح. هذه المرة لجأت إلى مدرسة محمد الدرة في خان يونس، حيث تجمعت مئات العائلات النازحة التي كانت تبحث عن مأوى يحميها من القصف.

لكن المدرسة التي ظنها النازحون ملاذًا آمنًا تحولت إلى محطة أخرى من الخوف. تتذكر ميس تلك الساعات الصعبة قائلة إن العائلات فوجئت بإلقاء قنابل الفسفور الحارقة وعمليات قصف دفعتها إلى الفرار مرة أخرى، فيما كانت مكبرات الصوت وأوامر الإخلاء تطالب الجميع بالخروج فورًا.

وسط الفوضى، أمسكت ميس بأيدي بناتها الثلاث، بينما كان زوجها يسير إلى جانب ابنهما الوحيد. خرج الجميع مسرعين، يحاولون النجاة كما يفعل آلاف النازحين في غزة كل يوم. وبينما كانوا يبتعدون عن المدرسة، تذكر الطفل فجأة أنه ترك عصافيره التي كان يعتني بها داخل المكان.

تقول الأم بصوت يختنق بالبكاء: "أصر ابني على العودة لإحضار عصافيره. حاول والده أن يطمئنه، لكنه كان متعلقًا بها كثيرًا. وفي النهاية عاد والده معه".

وكانت تلك آخر مرة رأتهما فيها؛ فمنذ تلك اللحظة اختفى الأب وابنه. لم يعودا إلى العائلة، ولم تصل أي معلومات مؤكدة عن مصيرهما. مرت الشهور الطويلة وما زالت ميس تعيش بين الاحتمالات القاسية والأسئلة المفتوحة.

وتضيف: "حاولنا بكل الطرق. طلبنا المساعدة، وقدمنا المناشدات، وحاولنا التنسيق مع جيش الاحتلال فقط من أجل استعادة جثمانيهما إن كانا قد استشهدا. أريد أن أعرف أين هما. أريد أن أدفنهما".

تتوقف قليلًا قبل أن تتابع حديثها: "هذا أبسط حق للإنسان؛ أن يكون له قبر معلوم. لا أعرف ماذا حدث لهما. ربما ما زالا في ساحة المدرسة، وربما تحت الأنقاض أو في مكان آخر لا نعلمه. مرت شهور طويلة وأنا لا أعرف أين ابني وزوجي".

وفي خيمة النزوح التي أصبحت عنوان حياتها الجديدة، تعيش ميس بين ذكريات اللحظة الأخيرة التي جمعتها بهما وبين انتظار لا ينتهي. اليوم، تعيش ميس رشوان مع بناتها في مخيم الأيتام، بعد رحلة طويلة من النزوح والفقد. ورغم قسوة الحياة في الخيام وما تحمله الأيام من أعباء، لا يزال حلمها الوحيد معلقًا عند تلك اللحظة التي اختفى فيها زوجها وابنها.

"أريد دفنهما فقط"