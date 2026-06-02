محمد أبو خضر الجديّة.. يزرع الأمل بين ركام منزله في منطقة الزرقا شمال القطاع

في منطقة الزرقا شمال مدينة غزة، حيث تتناثر أكوام الركام وتغيب ملامح الأحياء التي كانت تضج بالحياة، اختار محمد أبو خضر الجديّة طريقًا مختلفًا. فبينما يتحدث كثيرون عن مدينة أنهكتها الحرب، يصرّ هو على أن الحياة ما زالت قادرة على أن تنبت من بين الحجارة.

فقد محمد اثنين من إخوته خلال الحرب، وشهد تدمير منزله وفقدان جزء كبير من تفاصيل حياته التي عرفها لعقود. لكن الخسارات المتراكمة لم تدفعه إلى الاستسلام، بل جعلته يتمسك أكثر بالأرض التي ورث حبها أبًا عن جد.

ترك عائلته في جنوب القطاع لبعض الوقت وعاد إلى منطقة الزرقا. هناك، وسط مشهد يصعب وصف حجم الدمار فيه، وقف أمام أرضه الزراعية التي غطتها آثار الحرب، ليبحث عن فرصة جديدة للحياة.

بدأ بتجريف الأرض وإزالة ما تراكم عليها من أنقاض، مستعينًا بأبناء إخوته الذين فقدهم في الحرب، ليحولوا معًا مساحة من الخراب إلى مساحة من الأمل.

محمد مزارع يعرف أسرار الأرض جيدًا. يعرف متى تُزرع البذور، وكيف تُروى، ومتى تبدأ الحياة بالخروج من جوف التراب. لذلك اختار أن يزرع البصل والبقدونس والخضروات الورقية، مؤمنًا بأن الأرض التي أنجبت أجيالًا من الفلسطينيين لن تخذل أبناءها.

كل صباح يعود إلى أرضه ليتابع نمو المزروعات. وبينما يحيط به الدمار من كل اتجاه، يجد في الشتلات الصغيرة ما يكفي من القوة للاستمرار.

يقول محمد: "عندما أنظر إلى حجم الدمار حولي يصيبني اليأس، لكن ما إن أنظر إلى الأرض الخضراء التي بدأت تنبت بصلًا أخضر يانعًا حتى آخذ منها جرعة أمل جديدة."

ويضيف: "أنا مزارع، ولا أريد أن أمد يدي إلى الناس. هذه الأرض هي حياتي ومصدر رزقي، ومنها أستمد قوتي."

ويرفض محمد كل الروايات التي تحاول التشكيك بعلاقة الفلسطيني بأرضه، مؤكدًا أن الأرض ليست مجرد ملكية أو مصدر دخل، بل جزء من الهوية والوجود.

ويقول: "أتحدى كل من يقول إن الفلسطيني باع أرضه. هذه الأرض حبها يسري في عروقنا، ولن نبيعها أبدًا مهما كانت الظروف."

اليوم يعيش محمد في منطقة الزرقا، يعتني بمحاصيله التي بدأت تؤتي ثمارها. حصد أولى زراعات البصل التي نمت رغم الحرب، وأصبحت مصدرًا لغذائه ومعيشته. لكنه لا يحتفظ بالأمل لنفسه فقط، فكل من يمر بالقرب من أرضه يرى في اللون الأخضر رسالة صامتة تقول إن غزة ما زالت قادرة على الحياة.

ورغم أن أرضه تقع في منطقة قريبة من تمركز قوات الاحتلال، فإن محمد يواصل العمل فيها يوميًا غير آبه بالمخاطر. يقول إن أصوات الرصاص لا تكاد تغيب عن المكان، وإن الجنود يطلقون النار بشكل متكرر في محيط المنطقة، ما يجعل الوصول إلى الأرض والعمل فيها مغامرة يومية محفوفة بالخطر.

ويضيف: "نسمع كل يوم أصوات الرصاص الذي يطلقه الجنود، ونعيش حالة من القلق الدائم، لكنني أحاول دائمًا أن أتمسك بالأمل. أصبر من حولي وأقول لهم إن هذه الأرض هي رزقنا، وهي ما بقي لنا من حياة في قطاع غزة."

وبين الركام الذي يحيط بالمكان، تقف خطوط البصل الخضراء كشاهد على إرادة رجل رفض أن يستسلم. يقتات محمد من أرضه، ويعيش منها، لكنه يمنح المارين شيئًا أكبر من الغذاء؛ يمنحهم الأمل، ويؤكد أن الأرض ما زالت قادرة على إنبات الحياة رغم كل ما مرّ عليها من دمار.