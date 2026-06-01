فرنسا تستبعد "إسرائيل" من المشاركة الرسمية في معرض "يوروساتوري" العسكري

باريس

قررت السلطات الفرنسية منع المشاركة الرسمية لـ"إسرائيل" في معرض "يوروساتوري" العسكري، المقرر تنظيمه في باريس خلال الشهر الجاري، في خطوة تعكس اتساع الخلافات بين الجانبين على خلفية التطورات الإقليمية.

وبموجب القرار، لن تتمكن وزارة الجيش الإسرائيلية من المشاركة في المعرض أو إقامة جناح رسمي يمثل الحكومة الإسرائيلية، كما سيُحظر على شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية عرض الأسلحة والأنظمة الهجومية.

ووفق ما أُعلن، ستُسمح للشركات الإسرائيلية بعرض أنظمة ومنتجات الدفاع الجوي فقط، فيما سيُمنع حضور ممثلي الحكومة الإسرائيلية ضمن الفعاليات الرسمية للمعرض.

ويأتي القرار الفرنسي في ظل تصاعد التوتر السياسي بين باريس وتل أبيب بسبب الحرب المستمرة على غزة والعمليات العسكرية في لبنان، إلى جانب تنامي الانتقادات الفرنسية للموقف الإسرائيلي والأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

 

