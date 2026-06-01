إصابة طفل بنيران جيش الاحتلال وسط قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر عمليات القصف وإطلاق النار ونسف المنازل، في وقت تتزايد فيه حصيلة الضحايا الناتجة عن تلك الانتهاكات المتواصلة.

وأصيب طفل، مساء الإثنين، بعد استهدافه بنيران طائرة مسيّرة إسرائيلية جنوب شرقي مخيم البريج وسط القطاع، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف جديدتين شمال شرقي مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وتأتي هذه الاعتداءات ضمن سلسلة خروقات متواصلة للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، حيث تشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى استشهاد 932 فلسطينياً وإصابة 2859 آخرين منذ بدء سريان الهدنة، إضافة إلى انتشال مئات الشهداء من مناطق مختلفة.

وفي السياق ذاته، كشف المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال ارتكب 3076 خرقاً موثقاً لاتفاق وقف إطلاق النار حتى نهاية مايو 2026، أسفرت عن استشهاد 939 فلسطينياً وإصابة 2889 آخرين، إلى جانب تسجيل 82 حالة اعتقال.

وأوضح المكتب أن الاحتلال لم يلتزم كذلك بالبنود الإنسانية المرتبطة بالاتفاق، إذ لم يسمح سوى بدخول 50,636 شاحنة من أصل 139,200 شاحنة كان يفترض دخولها إلى القطاع، بنسبة التزام لم تتجاوز 36%.

كما أظهرت البيانات تراجعاً كبيراً في حركة السفر، حيث تمكن 5836 مسافراً فقط من مغادرة القطاع من أصل 17,800 شخص كان يفترض سفرهم بموجب الاتفاق، ما يعكس استمرار الحصار والتضييق على سكان غزة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار.