حزب الله يؤكد استعداده للهدنة شرط التزام الاحتلال بها

كشف مصدر في رئاسة البرلمان اللبناني، اليوم الإثنين، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ الرئيس اللبناني جوزاف عون والسفير الأمريكي بموافقة حزب الله على الالتزام بوقف شامل ومتبادل لإطلاق النار، شريطة التزام الاحتلال ببنود الاتفاق وعدم مواصلة اعتداءاته.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن بري أكد تحمله مسؤولية ضمان التزام الحزب بالهدنة إذا التزمت "إسرائيل" بها، مشيراً إلى أن الرد الإسرائيلي على المبادرات المطروحة لم يكن إيجابياً، بل تجسد في تصعيد ميداني واستمرار العمليات العسكرية.

وأضاف أن الجانب اللبناني بات مقتنعاً بأن حكومة الاحتلال لا تتجه نحو وقف كامل للحرب، بل تسعى إلى فرض ترتيبات جزئية لا تحقق تهدئة شاملة على الجبهة اللبنانية.

وفي السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالاً وصفه بالمثمر مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن تفاهمات جرى التوصل إليها لمنع التصعيد بين الجانبين.

وقال ترامب إن (إسرائيل) لن تنفذ هجمات ضد حزب الله مقابل توقف الحزب عن مهاجمة إسرائيل، مضيفاً أن أي قوات (إسرائيلية) كانت متجهة نحو بيروت تم سحبها بالفعل.

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إصدار جيش الاحتلال إنذاراً بإخلاء مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، وإعلان نتنياهو ووزير جيشه يسرائيل كاتس توجيه أوامر للجيش بقصف أهداف داخل الضاحية.