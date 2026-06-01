إيران تربط المفاوضات بوقف العمليات الإسرائيلية وتلوّح بخيارات تصعيد جديدة

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن الفريق المفاوض الإيراني سيوقف المحادثات وتبادل النصوص عبر الوسيط، في ظل استمرار ما وصفته بجرائم الكيان الصهيوني في لبنان، مشيرة إلى أن لبنان كان ضمن الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار، وأن هذا الوقف جرى انتهاكه في مختلف الجبهات، بما فيها الساحة اللبنانية.

وبحسب الوكالة، شدد المسؤولون والمفاوضون الإيرانيون على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، والانسحاب الكامل من المناطق التي يحتلها الكيان الإسرائيلي في لبنان، مؤكدين أنه لن تُجرى أي محادثات ما لم تتم الاستجابة لمطالب إيران وقوى المقاومة في هذا الشأن.

وأضافت "تسنيم" أن إيران ومحاور جبهة المقاومة تؤكد إصرارها على الرد على ما تصفه بالجرائم الإسرائيلية، مشيرة إلى أن خططها تتضمن اتخاذ خطوات تصعيدية وفتح جبهات جديدة.

كما ذكرت الوكالة أن من بين الخيارات المطروحة إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، إلى جانب تفعيل جبهات أخرى، من بينها مضيق باب المندب، وذلك في إطار ما وصفته بمعاقبة إسرائيل والدول الداعمة لها.