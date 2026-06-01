الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وترفع أعداد الضحايا المدنيين في غزة

أوضح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريره الأخير أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، نتيجة اعتماده المتكرر على ذخائر ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان.

وأشار المكتب إلى أن هذا السلوك أدى إلى سقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال، في انتهاك صارخ لمبدأ التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، الذي يحمي المدنيين من الاستهداف المباشر.

كما أشار التقرير إلى خطورة السرديات التي تتعامل مع الرجال الفلسطينيين على أنهم أهداف مشروعة أو تهديدات أمنية بشكل تلقائي، مؤكداً أن هذا التصنيف يؤدي إلى أضرار جسيمة ويشكّل انتهاكاً خطيراً للقوانين الإنسانية.

وخلص مكتب الأمم المتحدة إلى أن سلوك “إسرائيل” في هذه العمليات ينطوي على ارتكاب جرائم حرب، وقد يصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الاحتلال لوقف هذه الممارسات وحماية المدنيين الفلسطينيين.