دراسة ترصد تمييزًا صارخًا في تغطية الإعلام الأمريكي لجرائم "إسرائيل"

في الوقت الذي تدّعي فيه كبرى المؤسسات الإعلامية الغربية الالتزام بالموضوعية والمهنية، كشفت دراسة حديثة عن فجوة لغوية واسعة في طريقة توصيف الضحايا الفلسطينيين والقتلى الإسرائيليين داخل أبرز وسائل الإعلام الأمريكية، ما يثير تساؤلات جدية حول حياد التغطية الإعلامية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأظهرت الدراسة، التي استندت إلى تحليل آلاف المواد الإخبارية والتلفزيونية، أن وسائل إعلام أمريكية بارزة، من بينها صحيفة The New York Times، وAssociated Press، وThe Washington Post، وCNN، وPolitico، وUSA Today، وAxios، استخدمت مفردات ذات حمولة عاطفية قوية عند الحديث عن مقتل الإسرائيليين، بينما غابت هذه الأوصاف تقريبًا عند تناول استشهاد الفلسطينيين.

ووفق نتائج الدراسة، استُخدمت كلمة "وحشي" (Savage) ست عشرة مرة لوصف عمليات قتل استهدفت إسرائيليين، في حين لم تُستخدم الكلمة مطلقًا لوصف مقتل الفلسطينيين. كما ظهرت كلمة "مذبحة" (Slaughter) 120 مرة عند الحديث عن "ضحايا إسرائيليين"، مقابل مرة واحدة فقط في سياق الضحايا الفلسطينيين.

أما مصطلح "مجزرة" (Massacre)، فقد ورد 344 مرة للإشارة إلى عمليات قتل نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين، بينما لم يُستخدم نهائيًا لوصف عمليات قتل الإسرائيليين للفلسطينيين، رغم الأعداد الكبيرة للضحايا الفلسطينيين خلال الحرب.

كما رصدت الدراسة استخدام كلمة "همجي" (Barbaric) أربع عشرة مرة لوصف قتل إسرائيليين، دون أي استخدام مماثل للكلمة عند الحديث عن الفلسطينيين.

ولم يقتصر هذا النمط على الصحافة المكتوبة، بل امتد إلى التغطية التلفزيونية. ففي شبكة MSNBC، استخدم المذيعون والضيوف مصطلح "مجزرة" 177 مرة، و"همجي" 46 مرة، و"وحشي" 23 مرة، و"مذبحة" 102 مرة عند تناول مقتل إسرائيليين، بينما غابت أوصاف "الوحشية" و"الهمجية" بالكامل تقريبًا عند الحديث عن الضحايا الفلسطينيين.

وترى الدراسة أن هذا التفاوت اللغوي لا يعكس مجرد خيارات تحريرية عابرة، بل يساهم في تشكيل وعي الجمهور وتوجيه تعاطفه، من خلال منح بعض الضحايا مساحة إنسانية أكبر من غيرهم، وتقديم معاناة طرف بوصفها أكثر استحقاقًا للتعاطف والإدانة.

ويذهب الباحث والكاتب Adam Johnson إلى أن توصيفات مثل "الوحشية" و"الهمجية" تستحضر بصورة غير مباشرة خطابًا استعماريًا قديمًا، يقوم على تصوير السكان الأصليين باعتبارهم "غير متحضرين" أو مصدر تهديد دائم، وهو ما يسهم في تبرير العنف الممارس ضدهم أو التقليل من حجم معاناتهم.

وتأتي هذه النتائج ضمن كتاب "How to Sell a Genocide: Media's Complicity in Genocide"، الذي يتناول دور الخطاب الإعلامي في تشكيل الروايات السياسية والإنسانية خلال الحروب والنزاعات، ويطرح أسئلة متزايدة حول مسؤولية المؤسسات الإعلامية الكبرى في نقل الأحداث بمعايير متساوية بعيدًا عن الانتقائية والانحياز.