نتنياهو وكاتس يأمران بقصف الضاحية

أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب، يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أنهما أصدروا أوامر للجيش الإسرائيلي بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب حصلت على الضوء الأخضر من واشنطن للقيام بالهجوم، في خطوة أثارت توترًا شديدًا على مستوى المنطقة.

وفي الوقت نفسه، نشرت حسابات لبنانية مشاهد تُظهر حركة كثيفة للسيارات من الضاحية الجنوبية، بالتزامن مع استعداد جيش الإسرائيلي لتنفيذ القصف.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي ارتفعت إلى 3412 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 10269 شخصًا، في ظل استمرار العمليات العسكرية والغارات التي تستهدف مناطق عدة من الأراضي اللبنانية